Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 21 juin 2021

(AOF) - DBT

DBT, expert européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, a été sélectionné à la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France qui se tiendra au palais de l'Elysée les 3 et 4 juillet prochains. A l'occasion de cet événement, qui réunit le fleuron de la fabrication française, DBT présentera le chargeur rapide Ultra made in France.

ESSILORLUXOTTICA

EssilorLuxottica et Tory Burch ont signé le renouvellement de leur contrat de licence exclusif pour le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes de soleil et de montures de prescription sous la marque Tory Burch. Ce renouvellement pour une période de dix ans prendra fin le 31 décembre 2030, selon les conditions prévues au contrat.

EUROPCAR

Europcar Mobility Group retourne dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60, conformément à la décision prise par le Conseil Scientifique des indices d'Euronext. Cette réintégration, qui a eu lieu après la clôture du marché le vendredi 18 juin 2021, est effective depuis le lundi 21 juin 2021.

HOFFMANN GREEN CEMENT

Hoffmann Green Cement Technologies a signé une convention de partenariat avec Podeliha, opérateur de référence du logement social appartenant au groupe Action Logement. Podeliha, gestionnaire de plus de 26 000 logements locatifs dans la région des Pays de la Loire, est un acteur engagé dans la réduction de l'empreinte carbone du secteur de la construction. La convention signée avec Hoffmann Green Cement a pour objet de valoriser, promouvoir et prescrire les ciments à basse empreinte carbone sans clinker.

OMER-DECUGIS & CIE

Omer-Decugis & Cie, groupe international spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques s'est introduit vendredi dernier sur Euronext Growth Paris. Fondé en 1850, Omer-Decugis & Cie est un groupe familial international basé à Rungis et développé de père en fils depuis 6 générations. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur de la production à la distribution, le groupe a développé le savoir-faire spécifique du mûrissage, et est référencé auprès de tous les circuits de distribution de fruits et légumes frais en France et en Europe.

PARAGON ID

ParagonID a acquis Security Label, leader européen et l'un des plus gros fabricants d'étiquettes bagages pour l'industrie du transport aérien. L'acquisition sera effective le 1er juillet 2022. Security Label, société allemande basée près de Hanovre fondée en 1990 par la famille von Wedekind, est devenue une référence mondiale dans la conception et la fabrication des étiquettes bagages.

QUADIENT

Quadient lance un module avancé de Business Intelligence (BI) pour sa solution cloud d'automatisation des comptes clients (AR), YayPay by Quadient. Le module avancé de BI pour YayPay permet aux équipes de gestion des comptes clients d'effectuer une analyse complète des données essentielles à leur activité, de plonger au cœur des données des comptes clients comme jamais auparavant et de visualiser la situation des comptes clients à l'aide de tableaux de bord dynamiques.

SPIE

Spie a signé un accord pour l'acquisition de Wiegel Gebäudetechnik GmbH en Allemagne. Avec l'acquisition de Wiegel Gebäudetechnik GmbH (Wiegel), Spie élargit en Allemagne son offre de services techniques destinés aux installations et aux bâtiments à des compétences en génie mécanique, notamment dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de la gestion de l'énergie, du génie sanitaire et des systèmes de mesure, contrôle et régulation.

SANOFI

La Commission européenne (CE) a approuvé l'Aubagio (tériflunomide) de Sanofi pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) des patients pédiatriques âgés de 10 à 17 ans. L'approbation de la CE repose sur les données de l'étude TERIKIDS de phase III et fait d'Aubagio le premier médicament par voie orale indiqué dans le traitement de première ligne de la sclérose en plaques de l'enfant et de l'adolescent dans l'Union européenne.

VIVENDI

Vivendi a signé un accord avec le Spac Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. (PSTH), dirigé par William Ackman, pour la cession de 10 % d'Universal Music Group (UMG BV). La réalisation de cette acquisition, conditionnée au non-exercice de leur droit de retrait par les actionnaires de PSTH et aux processus réglementaires américains, devrait intervenir dans les semaines à venir et au plus tard le 15 septembre prochain.