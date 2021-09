Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 20 septembre 2021

(AOF) - Altur Investissement

La société Altur Investissement a annoncé la fin de la période de réouverture de l'offre publique d'achat déposée par la société Altur Holding visant les actions d'Altur Investissement dont les résultats ont été publiés le 16 septembre 2021 par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Un nombre de 104 322 actions Altur Investissement (88 109 dans le cadre de la centralisation Euronext et 16 213 actions par acquisition dans le marché) ont été apportées à l'offre réouverte du 2 au 15 septembre 2021 inclus.

Capgemini

Capgemini a signé la prolongation pluriannuelle de son contrat de fournisseur stratégique informatique avec McDonald's Corporation. Grâce à ce contrat, Capgemini continuera à développer, déployer et entretenir certaines solutions technologiques, de commerce électronique et de restauration qui renforcent l'engagement des consommateurs sur des canaux tels que les bornes libre-service, le point de vente (PDV), le Web, l'application mobile mondiale, le drive et la livraison à domicile.

Hexaom

Le spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.

Hoffman Green Cement

Hoffmann Green Cement Technologies a accusé au premier semestre une perte nette de 2,684 millions d'euros, contre une perte de 4,414 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant s'est établi à -3,6 millions contre -2,876 millions au 30 juin 2020. Le spécialiste du ciment décarboné explique cette dégradation par la structuration des équipes et par l'augmentation des dotations aux amortissements liée à la mise en service d'installations et d'équipements en 2020 et au début de l'année 2021.

Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies a annoncé ce matin une augmentation de capital réservée à certaines catégories d'investisseurs, pour un montant total (y compris la prime d'émission) d'environ 12,5 millions d'euros. Johnson & Johnson Innovation, l'un des actionnaires existants de la société, et le fonds de santé américain Armistice Master Fund se sont engagés à souscrire globalement à 2.272.709 actions à bons de souscription d'actions (ABSA).

Neoen

Neoen a finalisé le financement du Kaban Green Power Hub, un projet conçu pour générer une énergie verte et compétitive et renforcer le réseau électrique du Far North Queensland, en Australie. Le projet comprend la construction d'un parc éolien de 157 MW, situé près de la ville de Ravenshoe, sur le plateau d'Atherton, ainsi que la modernisation d'une ligne de transmission de 320 km du réseau de Powerlink qui longe la côte du North Queensland.

Nexans

Nexans a renforcé sa participation au programme accéléré de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en Chine, en se voyant attribuer un important contrat par CNEIC (China Nuclear Energy Industry Corporation) pour la fourniture de câbles spécialisés, destinés à deux nouveaux projets. Au cours des six prochaines années, le groupe français se chargera de concevoir et de fabriquer environ 1500 kilomètres de câbles ayant pour but d'assurer la sécurité, la fiabilité des installations électriques et ce pendant la durée de vie des réacteurs de Tianwan 7 et 8 et de Xudapu 3 et 4.

Sanofi

Les résultats positifs de phase III d'un traitement associant Libtayo (cemiplimab) - un médicament développé par Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals - à une chimiothérapie ont été présentés dimanche lors d'une séance de dernière minute du Congrès virtuel 2021 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).

ST Dupont

ST Dupont a levé le voile sur ses résultats du premier trimestre 2021-2022 (clos fin juin). Le groupe a publié une perte nette de 1 million d'euros (contre -3,2 millions un an plus tôt) et une perte opérationnelle de 1 million d'euros (contre -2,9 millions un an plus tôt). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 7 millions d'euros, en hausse de 70,9%. 'Le premier trimestre est marqué par une reprise importante de l'activité sur les catégories Briquets, Instruments à Ecrire et Prêt à Porter ", a expliqué ST Dupont.