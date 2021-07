Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 19 juillet 2021

(AOF) -

ALBIOMA

Suite à l'annonce du Ministère de la Transition Écologique, Albioma annonce avoir remporté une puissance agrégée de 12 MWc lors la quatrième période de l'appel d'offre " CRE 4 PV " portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées (ZNI). Cette puissance se répartit sur 23 projets, situés dans les zones d'Outre-mer où Albioma est déjà présent : La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe.

ATEME

Ateme a généré un chiffre d'affaires de 16,9 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, en hausse de 1 % en données publiées, mais en baisse de 14 % à taux de change et périmètre constants. " Ce recul reflète principalement des retards dans la comptabilisation et l'expédition de trois commandes importantes ", a expliqué le spécialiste des solutions de compression et de diffusion vidéo.

CAPGEMINI

Capgemini a conclu un accord en vue d'acquérir la société australienne Empired Limited. Avec plus de 1000 professionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, cette acquisition viendrait renforcer les capacités de Capgemini en matière de gestion des données et de cloud dans la région. Le leadership de Capgemini en Australie serait conforté par cette acquisition, sa 4e en 18 mois dans ce pays. Le prix total proposé pour l'acquisition de 100% du capital social de Empired (sur une base pleinement diluée) s'élèverait à 233 millions de dollars australiens (environ 145,75 millions d'euros).

CARMAT

Carmat a implanté pour la première fois son cœur artificiel bioprothétique, Aeson, dans le cadre commercial. L'implantation a été réalisée par l'équipe du Dr Ciro Maiello, chirurgien cardiaque au Centre Hospitalier de Naples, l'un des centres bénéficiant de la plus grande expérience en matière de cœurs artificiels en Italie. Cette implantation marque la première vente réalisée par le groupe depuis sa création en 2008. Il s'agit d'une étape majeure, qui ouvre une nouvelle page du développement de la société.

CASINO

Casino a étendu et amélioré les conditions financières de son principal crédit syndiqué dont l'échéance initiale était fixée à octobre 2023. L'avenant à la documentation de crédit, signé par l'ensemble des banques du pool bancaire et entrant en vigueur le 22 juillet 2021, prévoit l'extension de la maturité du crédit d'octobre 2023 à juillet 2026 pour un montant de 1,8 milliard d'euros.

IPSOS

Ipsos a nommé Nathalie Roos en qualité de directrice générale. Le recrutement de Nathalie Roos est l'aboutissement d'un processus de sélection rigoureux mené depuis mi-2019 par le comité des nominations et des rémunérations et le conseil d'administration d'Ipsos en vue de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Didier Truchot, fondateur du groupe, assurera les fonctions de président du conseil d'administration d'Ipsos SA, tandis que Nathalie Roos en prendra la direction générale.

RIBER

Un fabricant de composants opto-électroniques Asiatique vient de commander à Riber une machine MBE 412 pour la croissance de matériaux antimoniures, une filière pour laquelle la gamme de produits du groupe français suscite un intérêt majeur dans le monde entier. Cette machine MBE 412 orientée vers la pré-production sera utilisée pour la réalisation de capteurs pour des applications finales telles que l'assistance à la conduite automobile, les diagnostics médicaux et la domotique pour l'habitat nouvelle génération.

UBISOFT

Ubisoft a annoncé le report des sorties de « Riders Republic » et de « Tom Clancy's Rainbow Six Extraction ». Ces jeux sortiront ainsi respectivement le 28 octobre prochain et en janvier 2022. La décision de retarder ces deux jeux est de donner plus d'opportunités aux joueurs de tester, de jouer et de donner leur avis, explique Ubisoft. En parallèle, le groupe confirme que ses objectifs financiers pour l'année 2021-2022 restent inchangés.

VALNEVA

Valneva et son partenaire, le géant américain Pfizer, ont finalisé le recrutement pour l'essai clinique de Phase 2 de leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. Cet essai s'appuie sur les précédents essais de Phase 2 positifs et inclut des participants adultes et pédiatriques dans le but de contribuer à l'accélération du programme pédiatrique du candidat vaccin.

VIVENDI

Vivendi a accepté la demande de Pershing Square Tontine Holding (PSTH) que des fonds d'investissement dans lesquels William Ackman détient des intérêts économiques importants ou exerce la direction se substituent pour l'acquisition de 10 % du capital d'Universal Music Group (UMG) annoncée le 20 juin dernier. La condition tenant au non-exercice de leur droit de retrait par les actionnaires de PSTH devient dès lors sans objet, et l'opération n'est plus subordonnée qu'à l'obtention des autorisations réglementaires américaines.