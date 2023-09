Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 18 septembre 2023

(AOF) - Bonduelle SCA

L’actionnaire commandité, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, qui contrôle Bonduelle SCA, comprend à ce jour des membres des 6ème, 7ème et 8ème générations de la famille Bonduelle. « Le grand nombre d’actionnaires recensé, du fait de l’évolution générationnelle, a conduit ce noyau de contrôle à envisager différentes opérations pour simplifier l’organigramme tout en maintenant le contrôle de la société », explique le spécialiste de la transformation industrielle des légumes.

Boostheat

Boostheat, acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, révèle ImpliciX, sa toute nouvelle suite logicielle dédiée à faciliter la transition numérique industrielle, issue des travaux de son département Boostheat S3 : Software Solutions & Services. ImpliciX est une solution logicielle Low Code révolutionnaire qui rend le pilotage de machines ainsi que la collecte et l'exploitation des données accessibles à tous, même sans expertise en automatisation.

Bouygues

Faisant suite à la tenue d'un conseil d'administration le 17 septembre 2023, Bouygues annonce son intention de déposer dans les prochains jours auprès de l'Autorité des marchés financiers (" AMF ") un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les titres Colas qu'elle ne détient pas, au prix de 175 euros par action (ensemble l' " Offre "). À l'issue de l'Offre, Colas sera retirée de la cote. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une opération de simplification de la structure capitalistique de Colas et du groupe Bouygues.

Capelli

En octobre 2020, Capelli débutait la construction d'un ensemble de bureaux pour le compte d'un investisseur privé en plein cœur de la ville de Luxembourg. Réalisé dans le cadre d'un CPI (contrat de promotion immobilière) dont Capelli développe l'usage, ce très bel ensemble immobilier sera livré dans quelques jours. Composé de sept étages, et conçu par le cabinet d'architecte Arlette Schneiders Architectes, cet immeuble, situé au 31 Avenue de Monterey, accueillera 3 700 m2 de bureaux.

GenSight Biologics

GenSight Biologics voit son horizon de trésorerie prolongé jusqu'en octobre 2023 grâce à la 1ère tranche d’un financement de 10 millions d’euros en août, et jusqu’en décembre 2023 avec le tirage de la 2nde tranche attendu en octobre. La biotech spécialiste des thérapies géniques innovantes contre les maladies neurodégénératives rétiniennes et les troubles du système nerveux central annonce une trésorerie et des équivalents de trésorerie à 1 million d’euros à la clôture du 1er semestre.

Hoffmann Green

Hoffmann Green a présente ses résultats du premier semestre 2023. L'EBITDA est stable sur un an (-0,1 million d'euro). A fin juin 2023 il s'établit à - 3,6 millions d'euros contre -3,5 million d'euros à fin juin 2022. La baisse des charges d'exploitation sur un an (+ 0,2 million d'euro), liée à la maîtrise des dépenses de certification, est compensée par la hausse des dépenses de personnels (-0.3 million d'euro). Sur cette période, son résultat opérationnel courant s'établit à - 5,1 millions d'euros contre - 4,7 millions d'euros il y a un an.

Société Générale

Slawomir Krupa, Directeur général du Groupe Société Générale, a indiqué que le plan repose sur une stratégie claire pour un avenir durable, articulée autour d'une feuille de route qui a deux objectifs : être une banque robuste et promouvoir les activités performantes et durables. Le premier objectif stratégique du Groupe est de continuer à renforcer son profil financier. Le renforcement du capital est une priorité pour accroître la flexibilité et la compétitivité du Groupe à long terme.

TotalEnergies

Suite aux inondations dévastatrices survenues en Libye la semaine dernière, TotalEnergies a répondu dès les premières heures de la tragédie à l'appel de la compagnie nationale libyenne National Oil Corporation et a mobilisé des moyens logistiques terrestres et aériens pour apporter une aide d'urgence pour les milliers de personnes affectées par la catastrophe dans la région de Derna, à l'est du pays.

Vergnet

Vergnet annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Wendit, une entreprise internationale basée à Regensburg en Allemagne, qui dispose de plusieurs filiales en Afrique. Elle est leader dans le domaine des énergies renouvelables, des mines, de l'hydraulique, des Travaux Publics et de l'agriculture. Les deux groupes entendent conjuguer leurs solutions industrielles uniques pour la promotion du développement équitable en Afrique.