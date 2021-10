Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 18 octobre 2021

(AOF) - Alstom

Alstom a été choisi par Île-de-France Mobilités et la RATP pour fournir les nouvelles rames de tramways de la ligne T1 en Île-de-France. La commande ferme, de 37 rames Citadis X05 et d'un montant d'environ 130 millions d'euros, est passée pour le remplacement des rames actuelles. Une tranche optionnelle de 83 tramways est également prévue afin de renforcer l'offre de transport et de répondre aux besoins liés au prolongement de la ligne.

Atari

Atari a révisé à la baisse ses estimations de résultats pour l'exercice clos au 31 mars 2021. Ainsi, l'éditeur de jeux vidéos a réalisé une perte de 11,9 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 18,9 millions d'euros, contre des estimations respectives de -5,5 millions et 21,4 millions précédemment. Cette révision fait suite à des travaux portant sur le traitement comptable des transactions impliquant des actifs digitaux et la valeur recouvrable des frais de production des jeux mobiles free-to-play immobilisés à l'actif du bilan.

HF Company

HF Company a finalisé la cession de ses activités Home Digital Life, composées de Metronic en France et de ses filiales italienne et espagnole, à BigBen Interactive. HF Company et BigBen Interactive étaient entrées en négociations exclusives le 20 août dernier. La cession de l'intégralité du capital et des droits de vote de Metronic SAS a été actée pour 12 millions d'euros payés en numéraire ce jour auxquels viendront potentiellement s'ajouter deux compléments de prix au titre des exercices 2022 et 2023 pour un total de 4 millions.

Ipsen

Ipsen obtient une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser un programme d'inhibiteur de la METTL3 en phase pré-clinique. Cette collaboration avec Accent Therapeutics complète les partenariats annoncés dernièrement et soutient la stratégie d'expansion d'Ipsen dans les hémopathies malignes, avec un accent particulier sur la leucémie myéloïde aiguë.

Mercialys

La foncière publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

OL Groupe

Dans le cadre du projet de construction d'une arena sur le site d'OL Vallée, OL Groupe et Live Nation ont officialisé ce vendredi 15 octobre un accord commercial d'une durée de 15 ans à compter de la livraison de l'enceinte, prévue fin 2023 et avec une possibilité de sortie au terme des 10 premières années. Dans cet accord commercial non exclusif, Live Nation, leader mondial du spectacle/concert, apportera une programmation importante d'artistes internationaux à la nouvelle infrastructure portée par OL Groupe, assortie d'un minimum garanti.

Solutions 30

Solutions 30 a signé deux contrats en outre-mer. Le premier, signé avec Orange, porte sur le déploiement de la fibre optique en Guyane. Le second, signé avec EDF, concerne la mise en conformité d'installations électriques en Guadeloupe et à Saint Martin. Ce contrat marque l'implantation des activités Energie de Solutions 30 aux Antilles.

Valneva

Valneva a annoncé aujourd'hui des résultats initiaux positifs pour l'essai pivot de Phase 3 Cov-Compare de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001. Ce dernier remplit avec succès les deux principaux critères d'évaluation de l'essai. Il produit des niveaux de titres d'anticorps supérieurs comparés au vaccin d'AstraZeneca. Le taux de séroconversion des anticorps neutralisants est supérieur à 95%.

Verallia

Verallia a informé de l'application, à compter du 7 octobre 2021, d'un droit de vote double au profit des actions de la société entièrement libérées ayant fait l'objet d'une détention continue au nominatif par un même titulaire pendant une durée minimum de deux ans. A la suite de l'attribution de ces droits de vote double, la société a été informée, le 14 octobre 2021, du franchissement, à la hausse, par Bpifrance Participations, du seuil de 8% des droits de vote.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.