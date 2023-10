Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 16 octobre 2023

(AOF) - Atos

Atos a annoncé la démission de son président, Bertrand Meunier, avec effet immédiat. Le Conseil d'administration a approuvé la nomination de Jean Pierre Mustier en tant que Président non-exécutif. Parallèlement à cette annonce, le groupe informatique a fait un point d'étape sur la cession envisagée de Tech Foundations au groupe EPEI (Daniel Kretinsky). Il précise que l'Assemblée générale des actionnaires et la réalisation de l'opération globale sont désormais attendues pour le début du deuxième trimestre 2024, compte tenu du calendrier prévu pour l'obtention des autorisations réglementaires.

Berkem

Groupe Berkem annonce dans le cadre de la revue de ses budgets 2024, le décalage d'un an de ses objectifs financiers, initialement prévus pour l'exercice 2024 : un chiffre d'affaires de minimum 65 millions d'euros et une marge d'EBITDA de l'ordre de 25%. Le spécialiste de la chimie du végétal invoque " un contexte économique et géopolitique détérioré depuis le conflit en Ukraine " provoquant une hausse généralisée de ses charges d'exploitation due à l'inflation.

Casino

Le Conseil d'administration de Casino a approuvé vendredi 13 octobre la signature d'un accord préalable avec Grupo Calleja pour la vente de la totalité de la participation de Casino dans Almacenes Éxito S.A., correspondant à 34,05 % du capital social de Groupe Éxito, dans le cadre d'offres publiques d'achat qui seront lancées par l'acheteur en Colombie et aux États-Unis en vue de l'acquisition de 100% des actions en circulation de Groupe Éxito (y compris sous la forme d'American Depositary Shares et de Brazilian Depositary Receipts), sous réserve de l'acquisition d'au moins 51 % des actions.

Carmat

Carmat a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total de 7 millions d'euros souscrite dans sa grande majorité par plusieurs de ses actionnaires financiers historiques. Compte tenu de ses efforts de maîtrise des coûts et de ses prévisions commerciales, le concepteur du coeur artificiel estime son horizon de financement au début de l'année 2024. La société estime, sur la base de son business plan, qu'il lui faudra sécuriser environ 50 millions d'euros de financements supplémentaires pour assurer son exploitation et ses investissements jusqu'à fin octobre 2024.

Catana

Le fabricant de navires de plaisance annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Dontnod

L'éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo publiera ses résultats du premier semestre.

Lagardère

Au 30 septembre 2023, Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 5,914 milliards d'euros, en hausse de 18,1% en données publiées et de 15,3% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de périmètre positif de 170 millions d'euros, principalement lié aux acquisitions de Marché International AG (Allemagne) et de Costa Coffee (Pologne) par Lagardère Travel Retail ainsi que de Welbeck Publishing Group (Royaume-Uni) par Lagardère Publishing, et par un effet de change défavorable de 48 millions d'euros.

Latecoere

Latecoere, sur recommandation du comité des nominations, des rémunérations et de la RSE, a nommé Greg Huttner au poste de directeur général du Groupe. Ce changement permettra à l'entreprise d'accélérer et de réaliser pleinement son plan visant à garantir l'augmentation de la production requise par les clients dans le cadre de la recapitalisation, qui a été annoncée avant l'été et qui est actuellement en cours. Il avait rejoint Latecoere en tant que membre du conseil d'administration et membre de son comité stratégique en juin 2019.

Okwind

Le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation communiquera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Spineway

Spineway totalise un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros sur le 3ème trimestre 2023, contre 2,24 millions en 2022, soit une baisse de 8%. Cela porte à 7,5 millions d'euros l'activité à 9 mois, soit une progression de 40% par rapport à l'an dernier. Le spécialiste des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale précise que la progression des ventes sur 9 mois est tirée par les ventes de Spine Innovations, intégrée en juillet 2022.