Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 15 mars 2021

(AOF) - CARREFOUR

Carrefour a finalisé l'acquisition des magasins Supersol en Espagne. La transaction porte sur 172 magasins de proximité et supermarchés, situés principalement en Andalousie et dans la région de Madrid, pour une valeur d'entreprise finale de 78 millions d'euros. Carrefour consolide ainsi sa position de numéro 2 en Espagne, en diversifiant son parc et en renforçant sa présence dans les formats de croissance, conformément à la stratégie du plan de transformation Carrefour 2022.

CGG

CGG a annoncé le lancement d'une offre d'obligations seniors garanties venant à échéance en 2027 libellées à la fois en dollars et en euros, pour un montant total équivalant à environ 1,2 milliard de dollars. Les obligations seront garanties sur une base senior par certaines filiales de CGG.

DANONE

Le conseil d'administration de Danone a mis fin aux fonctions d'Emmanuel Faber comme PDG, et a nommé Gilles Schnepp président du conseil d'administration avec effet immédiat. Le conseil a par ailleurs décidé de nommer Véronique Penchienati-Bosetta, actuellement directrice générale International, et Shane Grant, actuellement directeur général Amérique du Nord, pour diriger conjointement l'entreprise pendant que la recherche d'un nouveau directeur général se poursuit.

EUROFINS

Eurofins a ajouté des capacités de surveillance des variantes du virus à sa gamme de tests commercialisés pour le dépistage du SARS-CoV-2. Cette nouvelle solutions fait partie des programmes Covid-19 Sentinel et SAFER@WORK d'Eurofins, qui permettent une alerte précoce de la présence du SARS-CoV-2 au sein de larges populations ou dans un lieu donné (comme une ville, des usine, institutions d'éducation, des site de services publics et gouvernementaux, maisons de repos), avant que le virus ne se propage trop excessivement.

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics et le groupe coopérateur français ARCAGY-GINECO annoncent que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et le Comité de Protection des Personnes (CPP) ont donné leur autorisation pour démarrer un nouvel essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi chez des patientes en rechute d'un cancer de l'ovaire. Tedopi sera évalué en monothérapie et en combinaison avec Keytruda (pembrolizumab), un checkpoint inhibiteur de Merck, en traitement de maintenance après chimiothérapie chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire.

REXEL

Le conseil d'administration de Rexel a décidé de soumettre à l'assemblée générale des actionnaires de Rexel qui se tiendra le 22 avril 2021 la distribution d'un montant de 0,46 euro par action, prélevé sur la prime d'émission. La date de détachement est fixée au 29 avril 2021. La distribution sera mise en paiement le 3 mai 2021.

SANOFI

Les résultats positifs d'un essai de phase 3 ayant démontré le bénéfice d'une monothérapie par Libtayo (cémiplimab), l'inhibiteur de PD-1 développé par Sanofi et Regeneron, sur la survie globale, comparativement à une chimiothérapie, chez des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus déjà traité par chimiothérapie, en rechute ou métastatique, ont été annoncés aujourd'hui. Le Comité indépendant de surveillance et de suivi des données s'est prononcé à l'unanimité en faveur de l'arrêt prématuré de l'essai, et les données serviront de base aux soumissions réglementaires en 2021.

TOTAL

Total a reçu une troisième licence d'avitaillement en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de la part de lAutorité Maritime et Portuaire de Singapour (MPA - Maritime and Port Authority of Singapore). Cette licence durera cinq ans à compter du 1er janvier 2022. Cette attribution fait suite à l'accord de 10 ans signé par Total en 2019 pour le développement d'une chaîne logistique d'avitaillement en GNL dans le port de Singapour. Elle vient réaffirmer l'engagement de la Compagnie à contribuer à l'ambition de Singapour de devenir une plateforme de tout premier plan pour l'avitaillement en GNL en Asie.

TOUR EIFFEL

L'Actif Net Réévalué EPRA de continuation (NTA) par action de La Société de la Tour Eiffel évolue de 52,2 euros à 53 euros à fin 2020. Le dividende versé en juin a été plus que compensé par le résultat EPRA. L'Actif Net Réévalué triple net EPRA par action connaît une progression équivalente passant de 54,2 euros à 55 euros à fin 2020. En prenant en compte l'impact net des investissements et cessions, le patrimoine s'élève à 1,866 milliard d'euros (hors droits), contre 1,8601 milliard à fin 2019 (+0,3 %).