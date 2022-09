Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 12 septembre 2022

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros dédiée au refinancement de ses échéances obligataires de septembre 2022 et au financement de sa croissance sur le long terme, et ce dans des conditions qui restent très compétitives malgré le récent resserrement des conditions du marché du crédit. Cette opération, très significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe.

CGG

Sercel, la division Sensing & Monitoring de CGG, a finalisé l'acquisition de l'activité logiciels d'ION Geophysical Corporation ("ION"). Cette acquisition permet à Sercel de compléter sa gamme de services et de logiciels mais également de se diversifier dans les opérations en mer simultanées grâce à son produit Marlin. Sercel exploitera ce nouvel ensemble de technologies comme une unité commerciale et le portefeuille de produits sera maintenu tel quel.

DNXcorp

DNXcorp a annoncé la signature d'un protocole d'acquisition de la société PK Multimedia BV en Hollande. Cette société est le principal partenaire commercial de DNXcorp. Depuis 2002, elle opère avec succès des marques diffusant les services webcams de DNXcorp en affiliation. La forte notoriété de ces marques a permis au groupe d'être leader sur le marché hollandais. PK Multimedia se positionne donc en tant qu'apporteur d'affaires en renvoyant via ses sites des visiteurs sur la plateforme webcams de DNXcorp, qui gère ainsi l'activité générée en contrepartie d'une commission sur les ventes.

Erytech Pharma

La biotech française publiera ses résultats du premier semestre.

Focus Entertainment

Focus Entertainment a signé un accord pour l'acquisition, auprès de M2H, de la majorité du capital du studio WW1 Game Series B.V. Jos Hoebe (BlackMill Games), fondateur et Directeur Créatif de WW1 Game Series B.V., détiendra les 33.33% restant du capital et continuera de diriger le studio. Le studio poursuivra son activité sous le nom de BlackMill Games B.V. Basé aux Pays-Bas et composé d'une quinzaine de créateurs passionnés, WW1 Game Series devient ainsi le 6ème studio de développement à rejoindre le groupe Focus.

Linedata Services

L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit annoncera ses résultats du premier semestre.

Mastrad

Mastrad, société spécialisée dans la la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits pour la cuisine, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé (non audité) de 6,95 millions d'euros pour l'exercice clos au 30 juin 2022, contre 9,32 millions au 30 juin 2021, en baisse de 25,4%. Cette diminution est largement imputable au conflit ukrainien et ses diverses conséquences, selon la société. Le chiffre d'affaires France s'établit à 2,82 millions, en repli de 25%.

Nanobiotix

Nanobiotix a obtenu auprès de e la Banque européenne d'investissement un accord de principe pour restructurer 30,7 millions d'euros de l'accord de prêt signé en 2018. L'accord de principe est structuré autour des flux de trésorerie envisagés par Nanobiotix autour de ses potentiels futurs leviers de croissance, dont l'hypothèse de la commercialisation de NBTXR3 et de possibles partenariats.

Orpea

Orpéa a dévoilé ce matin ses résultats préliminaires pour le premier semestre 2022. La marge sur Ebitdar ressort à 18,5% contre 24,9% au premier semestre 2021. Le gestionnaire d'Ehpad est pénalisé par la réduction des mécanismes de compensation relatifs à la Covid-19, par un montant important de produits spécifiques à 2021 non reconduits, par un contexte inflationniste sur les achats (notamment l'énergie), mais également par une politique plus active de recrutement. Le groupe s'attend à une baisse de la rentabilité sur l'ensemble de l'exercice 2022.

Pierre et Vacances

Pierre et Vacances a annoncé l'identité des quatre administrateurs indépendants qui viendront s'ajouter aux quatre administrateurs nommés par l'assemblée générale du 8 juillet 2022 à compter de la date de réalisation définitive des opérations de restructuration en cours, soit le 16 septembre 2022 selon le calendrier indicatif. Georges Sampeur, Christine Declercq, Delphine Grison et Claire Gagnaire rejoignent le conseil d'administration du groupe.

Séché Environnement

Le spécialiste de l'environnement publiera ses résultats du premier semestre.

Soitec

Soitec a nommé Caroline Sasia en tant que senior vice president, head of Communications & Chief of Staff auprès du directeur général. A ce titre, Caroline Sasia sera membre du comité exécutif de Soitec. La nomination de Caroline Sasia s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'organisation de Soitec initié en début d'année. Articulée autour de trois divisions, cette nouvelle organisation vise à accompagner les ambitions de croissance de Soitec, conformément aux attentes de ses différentes parties prenantes.

Transgene

Transgene a annoncé de nouvelles données positives de l'essai de Phase I combinant l'administration par voie intraveineuse (IV) du virus oncolytique TG6002 et la prise orale de 5-FC chez des patients atteints de carcinomes gastro-intestinaux au stade avancé. TG6002 est un virus oncolytique utilisant la souche virale VVcopTK-RR-, qui constitue le fondement de la plateforme Invir.IO. Cette plateforme technologique propriétaire permet de générer de nombreux candidats virus oncolytiques multifonctionnels.

Vinci Airports

L'opérateur aéroportuaire privé Vinci Airports a été désigné par l'Etat, candidat attributaire de la concession de l'aéroport de Tahiti Faa'a, en Polynésie française, pour une durée de 40 ans. Principal aéroport et porte d'entrée du territoire polynésien, l'aéroport de Tahiti Faa'a a accueilli 1,5 million de passagers en 2019. La nouvelle société concessionnaire, détenue à hauteur de 51% par Vinci Airports et 49 % par la Polynésie française, sera en charge de l'exploitation, de la promotion, du développement, de l'entretien, de la maintenance et de la mise aux normes de l'aéroport.