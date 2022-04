Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 11 avril 2022

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois de mars 2022. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 63 avions commerciaux le mois dernier à 38 clients. En parallèle, 104 nouvelles commandes ont été enregistrées. Sur les trois premiers mois de l’année, Airbus a livré 142 avions à 48 clients. Rappelons que le groupe entend livrer cette année 720 avions, contre 611 en 2021.

Cellectis

Cellectis a publié aujourd'hui des données précliniques sur son produit candidat UCART20x22 lors du congrès annuel de l'American Association for Cancer Research (AACR). Les données ont établi une preuve de concept préclinique convaincante avec le potentiel de surmonter certains mécanismes communs de résistance aux thérapies par cellules CAR T dans les lymphomes non hodgkiniens en rechute ou réfractaires (LNH r/r), tels que l'échappement à un antigène ou l'hétérogénéité tumorale.

Deinove

Deinove a annoncé avoir reçu un avis favorable du DSMB et poursuit l'essai de Phase II évaluant DNV3837 dans les infections à Clostridioïdes difficile. La société affichait une trésorière de 3,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, contre 2,9 millions d'euros au 31 décembre 2020. Elle a mis en place en septembre 2021 d'un nouveau contrat d'obligations convertibles (OC). Le 26 janvier 2022, la troisième tranche d'OC a été souscrite par ESGO Fund, pour un montant de 500 000 euros.

M6

Après avoir obtenu les avis des Instances Représentatives du Personnel concernées du Groupe M6, le Groupe M6 et Altice Media ont signé vendredi le contrat de cession de la chaîne 6ter, dont la réalisation reste notamment conditionnée à l'accord de l'Autorité de la concurrence et de l'ARCOM, ainsi qu'à la réalisation effective de l'opération de fusion entre les Groupes M6 et TF1.

MGI Digital Technology

MGI Digital Technology a confirmé ses objectifs 2022, soit une croissance supérieure à 20%. Malgré un contexte sanitaire toujours contrasté, le groupe se félicite de "sa bonne performance sur 2021 tant en termes de croissance que de progression des résultats. Le second semestre a confirmé l'amélioration de l'activité, permettant d'aborder 2022 avec confiance". Le chiffre d'affaires a progressé l'an dernier 10,3%, L'Ebitda de 42,7% et le résultat d'exploitation, de 21,8%. La marge nette est ressortie à 14,1%.

Ober

Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur publiera ses résultats annuels.

Société Générale

Société Générale cesse ses activités de banque et d'assurance en Russie, et annonce la signature d'un accord en vue de céder la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d'assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank. Avec cet accord, le groupe se retirerait de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients.

Transgene

Transgene présentera de nouvelles données positives portant sur l'avancée des essais cliniques et l'immunogénicité de TG4050, son vaccin individualisé contre le cancer ciblant une sélection de néoantigènes. TG4050 est actuellement évalué dans deux essais multicentriques de Phase I chez des patients atteints de cancer de l'ovaire et de cancer de la tête et du cou.