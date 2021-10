Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 7 octobre 2021

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide poursuit le développement de son activité Santé à domicile en Europe, avec l'acquisition de Betamed S.A., acteur majeur polonais de la santé à domicile. L'entreprise Betamed est spécialisée dans la prise en charge de patients atteints de pathologies sévères, à domicile ou dans sa clinique spécialisée située à Chorzów, en Silésie. Cette opération permet au groupe de renforcer sa présence en Pologne et d'y enrichir son offre d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques sévères.

Abionyx Pharma

Abionyx Pharma a obtenu le statut de Médicament Orphelin dans la déficience en LCAT, des résultats précliniques positifs dans l'ophtalmologie et le lancement d'un développement stratégique de la première classe de biomédicaments à partir de sa bio-HDL pour le traitement des pathologies oculaires.

Atari

Comme annoncé dans son communiqué du 24 juin dernier, Atari a depuis soumis sa demande de radiation de ses certificats de dépôt Suédois (SDRs) actuellement cotés sur le marché Nasdaq First North Growth auprès de Nasdaq Stockholm. La demande a été approuvée et le dernier jour de cotation des SDRs sera le 22 octobre prochain.

Cafom

Cafom a annoncé la prévision de chiffre d'affaires et de profitabilité opérationnelle pour l'exercice 2020-2021 et les ambitions à moyen terme de sa filiale Vente-unique.com ainsi qu'un projet de cession de sa filiale Distri Services. Vente-unique.com estime que son chiffre d'affaires annuel au 30 septembre 2021 sera supérieur à 160 millions d'euros ,que sa marge d'Ebitda ajusté annuelle sera supérieure à 12% et que sa marge opérationnelle courante sera supérieure à 10%.

HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

La société spécialisée dans les stations de recharge en hydrogène publiera ses résultats annuels.

Keyrus

Keyrus a annoncé l'acquisition de Bigo, une société mexicaine spécialisée dans le Digital Commerce, et d'IT Performa, une entreprise colombienne spécialiste de la Data Intelligence. " Nous renforçons nos positions ainsi que notre leadership en Amérique latine, où Keyrus est déjà présent depuis plus de 15 ans. L'Amérique latine représente aujourd'hui le deuxième pôle d'activité de notre Groupe après la France ", déclare Eric Cohen, fondateur & P-DG du groupe Keyrus.

Nanobiotix

Nanobiotix a annoncé cinq présentations à la réunion annuelle 2021 de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO). La réunion se tiendra du 24 au 27 octobre 2021.

Quantum Genomics

Quantum Genomics a publié une perte nette de 6,18 millions d'euros au cours du premier semestre 2021, contre une perte de 5,08 millions un an plus tôt. En raison d'une hausse des charges opérationnelles de 70%, due à l'avancement des études cliniques, le résultat d'exploitation ressort dans le rouge à hauteur de 7,22 millions d'euros, alors qu'il était négatif de 5,96 millions l'an passé. Ceci alors que la biotech a perçu des produits d'exploitation de 2,71 millions d'euros contre 0,38 million au premier semestre 2021.

UFF

Le Conseil d'administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB), qui s'est tenu le 6 octobre, a pris acte de la réalisation de l'acquisition d'Aviva France, propriétaire de 75% d'UFF, par Aéma Groupe. Il a décidé d'une évolution de sa composition et d'une distribution d'acompte sur dividende. Il a ainsi décidé de coopter Philippe-Michel Labrosse en tant qu'Administrateur en remplacement de Patrick Dixneuf, dont la démission a pris effet au 6 octobre 2021, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée générale 2022 statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Veolia

L'augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros de Veolia marque une étape décisive dans le processus de rapprochement avec Suez qui donne naissance au champion mondial de la transformation écologique, s'est félicité le spécialiste de la transformation écologique. La clôture de l'offre publique visant les actions Suez est attendue d'ici janvier 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de certaines exceptions usuelles.

Vente-unique.com

Vente-unique.com a dévoilé sa prévision de chiffre d'affaires et de profitabilité opérationnelle pour l'exercice 2020-2021 (période du 1eroctobre2020 au 30 septembre2021) et ses ambitions de développement à moyen terme. Le vendeur en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe estime que son chiffre d'affaires annuel sera supérieur à 160 millions d'euros, soit une croissance annuelle de plus de 35%.