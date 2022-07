Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 7 juillet 2022

(AOF) - Carbios

Carbios a signé un accord avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Cet accord, d'une durée de deux ans, aura notamment pour objectif d'accélérer le lancement de la technologie unique de biorecyclage de Carbios. Le groupe français et les quatre sociétés vont également mener des recherches sur la façon dont les produits peuvent être recyclés, évaluer le développement de solutions de collecte des articles usagés en polyester et tester des technologies de tri et de traitement.

CBo Territoria

CBo Territoria a signé un accord avec Ilop Réunion, représentée par Stéphane André visant à l'acquisition par cette dernière de 40% des activités Outdoor du groupe, dont il est Directeur depuis 2007. Stéphane André est le fondateur d'Ilop Réunion, société d'événementiel et de communication, en charge notamment de la communication du Grand Raid.

EDF

L'État et le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy ont décidé conjointement de lancer dès à présent le processus de succession du nouveau PDG. Le mandat de Jean-Bernard Lévy prendra fin au plus tard le 18 mars 2023, compte tenu de la limite d'âge fixée par les statuts de la société. En accord avec Jean-Bernard Lévy, le nouveau PDG, lorsqu'il sera nommé, pourra prendre ses fonctions avant cette échéance. Conformément aux dispositions applicables, cette nomination fera l'objet d'une proposition du conseil d'administration à l'État.

Eurazeo

Eurazeo a réalisé la cession de l’intégralité de sa participation dans Reden Solar à un consortium mené par Macquarie Asset Management, comprenant British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et MEAG. Cette cession a été faite sur la base d’une valeur d’entreprise de 2,5 milliards d’euros et a généré pour Eurazeo un produit de cession de 633 millions d’euros, soit un multiple cash-on-cash de 4,4 et un taux de rendement interne (TRI) de l’ordre de 42%.

LDC

Publication du chiffre d'affaires au 1er trimestre.

Nicox

Nicox a annoncé publication de résultats d'études portant sur les effets bénéfiques du NCX 470 dans un modèle non clinique de lésions d'ischémie/reperfusion induites par l'endothéline-1 (ET-1) de la tête du nerf optique et de la rétine dans une revue à comité de lecture, le Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics.

Novacyt

Novacyt a réalisé au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 16,5 millions de livres sterling, en chute de 68%. Le fabricant franco-britannique de tests a été pénalisé par le plongeon des ventes de tests contre le Covid (-73%). Le groupe reconnait que cette dégringolade s'est passée plus rapidement que prévu. Dans ce cadre, Novacyt a pris de nouvelles mesures pour rationaliser davantage sa base de coûts.

Solutions 30

Unifiber, joint-venture créée en juillet 2021 par Eurofiber et Proximus pour déployer un réseau par fibre optique en Wallonie, sélectionne Solutions 30 pour l'accompagner dans son objectif de donner accès à l'internet à très haut débit à plus de 600.000 foyers wallons d'ici 2028. Unifiber s'est donné pour mission d'accélérer le déploiement de la fibre optique en Wallonie, en construisant un réseau d'accès ouvert à tous les fournisseurs de services de télécommunications.