Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 6 avril 2023

(AOF) - Abivax

Abivax a annonce la nomination de Marc de Garidel en tant que Directeur général et Président par intérim du Conseil d'administration à compter du 5 mai 2023. Corinna zur Bonsen-Thomas se retire de son poste de Présidente, qu'elle occupait depuis août 2022, et demeure membre du Conseil d'administration. Le Prof. Hartmut J. Ehrlich, M.D., se retire de ses fonctions de Directeur général, qu'il occupait depuis la création de la société en 2013, et demeure conseiller stratégique au sein de la société jusqu'à la fin du processus de transition.

Akwel

Akwel annonce un résultat net part du groupe 2022 en recul de 78,3% à 11,1 millions d'euros, et invoque " le décalage des répercussions des hausses de prix d'achats sur les prix de vente, combiné aux surcoûts générés par les tensions sur les approvisionnements ". L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques souligne l'augmentation annuelle de son chiffre d'affaires de 7,4 % par rapport à 2021, toutefois en retrait de quelque 10 % par rapport à l'année 2019.

ArcelorMittal/Mcphy Energy

Le groupe sidérurgique et minier mondial ArcelorMittal progresse sur la voie d'une production d'acier bas-carbone sur son site d'Eisenhüttenstadt en Allemagne. En collaboration avec le fournisseur d'énergie Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke (VEO) et McPhy Energy (spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas-carbone), ArcelorMittal Eisenhüttenstadt construira une usine pilote d'électrolyse et une station de recharge d'hydrogène sur le site de l'usine.

Ateme

Le spécialiste mondial de la diffusion vidéo publiera ses résultats annuels.

Biocorp

La société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables rendra compte de ses résultats annuels.

Eurobio Scientific

Eurobio Scientific, groupe français spécialiste du diagnostic médical in vitro de spécialité, publie un chiffre d'affaires 2022 en baisse de 17% sur un an à 152, 6 millions d'euros. L'Ebitda est en repli de 48% à 405 millions d'euros et le résultat net en baisse de 59% à 24,9 millions d'euros. La société invoque " la diminution de l'ampleur de l'activité Covid " et les provisions exceptionnelles passées sur le stock de produits Covid, sans lesquelles le taux de marge brute ressort à 50%.

Genoway

La société spécialisée dans les modèles de recherche génétiquement modifiés pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique indiquera ses résultats annuels.

Hopscotch

Hopscotch a annoncé une prise de participation dans l'agence spécialisée en marketing d'influence AD Crew. L'agence dispose d'un carnet d'adresses avec un réseau de près de 15 000 influenceurs dans 10 pays. Cette prise de participation de 49% avec une option sur la majorité va permettre à Hopscotch de renforcer son offre en marketing d'Influence, portée par l'agence heaven et par les agences de relations publics du groupe.

Hunyvers

Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, publie un chiffre d'affaires consolidé total en hausse de 13% sur le premier semestre 2023, à 45,2 millions d‘euros. Il a reculé de 4,6% en données comparables. La société souligne que l'activité est traditionnellement plus faible au premier semestre (1er septembre-fin février) qu'en seconde moitié d'exercice (1er mars-31 août), en raison d'une forte saisonnalité des commandes de véhicules de loisirs au printemps.

LDC

Le volailler, propriétaire des marques Loué, Le Gaulois mais aussi Marie communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Mauna Kea

Le spécialiste des outils de biopsie optique annoncera ses résultats annuels.

Orange

Orange a émis 1 milliard d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société à partir de la 7ème année et portant intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon de 5,375% jusqu'à la première date d'ajustement. L'opérateur télécoms précise avoir profité de conditions de marché favorables reflétées par l'absence de prime de nouvelle émission.

Sensorion

Sensorion présentera de nouvelles données permettant l'identification d'un candidat thérapeutique pour le programme GJB2-GT, afin de traiter la perte d'audition liée à des mutations du gène GJB2, à l'occasion de sa Journée R&D, qui a lieu aujourd'hui, jeudi 6 avril 2023. Le candidat thérapeutique, conçu avec une capside virale adéno-associée (AAV) spécifique, cible les cellules ciliées clés qui expriment habituellement GJB2 et ne provoque pas d'ototoxicité.

Trigano

Trigano annonce être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de près de 100% du capital des sociétés Loisirs Evasion, Loisirs 40, Loisirs 47 et ATC 64 (groupe Alonso). Distributeur de camping-cars dans le sud-ouest de la France, le groupe Alonso emploie une quarantaine de personnes et a réalisé sur ses quatre points de vente un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2022. Compte-tenu du niveau des ventes de Trigano à ces sociétés, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de cette acquisition serait de l'ordre de 25 millions d'euros.

Vogo

Vogo a réduit de 18% sa perte nette en 2022 à 1,2 million d'euros. La perte d'exploitation a suivi le même chemin, passant de 1,8 million d'euros en 2021 à 1,3 million d'euros en 2022. Pour la première fois conformément à l'objectif fixé, l'Ebitda est positif à hauteur de 113 000 euros (264 euros sur le second semestre de l'exercice), à comparer à un Ebitda négatif de plus de 640 000 en 2021. Le groupe explique l'amélioration de ses résultats par la forte progression du chiffre d'affaires associée à la bonne maîtrise de la structure de charges.

Worldline

BNP Paribas Cash Management a choisi Worldline pour l'aider à réduire la fraude au prélèvement SEPA. La banque française a adopté la solution Worldline associant signature électronique des mandats et validation des comptes grâce à l'Open Banking, en Allemagne, Italie et en France. D'autres pays suivront prochainement.