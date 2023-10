Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 5 octobre 2023

(AOF) - Alstom

La marge d'exploitation ajustée d'Alstom s'établit à 5,2% pour le premier semestre de son exercice fiscal 2023/2024, contre 4,9% lors du premier semestre de l'exercice précédent, en ligne avec la trajectoire. La rentabilité a été positivement impactée par des progrès continus dans l'accélération de la production et dans la réalisation des synergies prévues. Son chiffre d'affaires s'élève à 8,3 milliards d'euros sur ce semestre contre 8 milliards d'euros il y a un an.

Atos

Un consortium franco-allemand composé d'Eviden (la ligne d'activités du groupe Atos leader dans le calcul avancé) et de ParTec (société allemande de supercalculateurs modulaires) annonce un contrat avec EuroHPC JU pour fournir le tout premier supercalculateur Exascale en Europe, qui sera exploité par le centre de recherche Jülich situé en Allemagne. L'enveloppe budgétaire globale de ce projet est d'environ 500 millions d'euros.

Casino

Le groupe Casino a conclu un accord de lock-up relatif à sa restructuration financière, avec, d'une part EP Equity Investment III s.à r.l. (une entité contrôlée par M. Daniel Křetínský, Fimalac et Attestor) et, d'autre part, des créanciers détenant économiquement 75% du Term Loan B, des principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers susvisés détenant économiquement 92% du RCF, ainsi que des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 58% de ces obligations.

Fnac Darty

Fnac Darty et Ceva Logistics signent un accord en vue de la création d'une entreprise commune dédiée à la logistique e-commerce et au SaaS Marketplace. Elle se nommerait Weavenn et proposerait une offre totalement intégrée, combinant " les meilleures solutions technologiques de marketplace et une logistique performante pour la distribution multicanale ". "Cette offre inédite sur le marché répondrait à l'ensemble des besoins des acteurs du e-commerce, tels que la gestion complète des marketplaces, les ventes directes aux consommateurs, ou la livraison omnicanale.

Hunyvers

Le chiffre d'affaires consolidé de Hunyvers pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023 s'établit à 112,4 millions d'euros au 31 août 2022, en progression de 16,1% par rapport à l'exercice précédent. Le distributeur de véhicules de loisirs précise que cette performance a été alimentée par des ventes soutenues, en hausse de 19,1%, ainsi que par une poursuite de la croissance dans les services (+2,6%). La société confirme l'ensemble de ses objectifs financiers, visant à horizon de l'exercice 2024/2025 un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros avec une marge d'exploitation de 6,5%.

MyHotelMatch

Myhotelmatch annonce une perte opérationnelle de 600 000 euros pour le premier semestre 2023, et un résultat net part du Groupe négatif de 700 000 euros. " Ces pertes restent parfaitement encadrées dans cette phase d'investissement sur l'application dont la génération de revenus n'interviendra progressivement qu'à compter du second semestre 2023 ", affirme la plateforme de voyages de luxe basée sur le matching. " A fin juin, la trésorerie et les disponibilités du Groupe s'élevaient à près de 800 000 euros contre 1,4 million d'euros à fin décembre 2022.

TotalEnergies

TotalEnergies EP Canada Ltd. ( a finalisé ce jour la cession à ConocoPhillips d'une participation de 50% dans l'actif de sables bitumineux de Surmont, ainsi que de certaines obligations logistiques associées. La transaction a été conclue pour un montant de base de 4,03 milliards de dollars canadiens (environ 3 milliards de dollars américains), ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre 440 millions de dollars canadiens (environ 330 millions de dollars américains). La date effective de la transaction est le 1er avril 2023.