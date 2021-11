Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 4 novembre 2021

(AOF) - ALD

Le spécialiste du leasing automobile publiera ses résultats du troisième trimestre.

Amundi

Le leader européen de la gestion d'actifs a publié ses résultats au troisième trimestre.

AXA

Le spécialiste de la protection financière publiera ses résultats au troisième trimestre.

Believe

Believe a réalisé un chiffre d'affaires de 144 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 27,1%, dont +26,8% en organique. Sur neuf mois, il ressort en ressort en hausse de 30,7% (dont +28,9% en organique) à 404 millions d'euros. "La forte performance du troisième trimestre démontre l'attractivité inégalée de Believe au service des artistes et labels en recherche de solutions et d'expertise numériques, à chaque étape de leur développement", explique le groupe.

Biocorp

Sanofi et Roche s'allient autour du dispositif connecté Mallya pour SoloStar développé par Biocorp - société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables. Mallya pour SoloStar est le seul dispositif médical CE de classe IIb pour stylos d'injection d'insuline compatible avec l'ensemble des stylos à insuline SoloStar. Au travers de ce partenariat, les deux sociétés entendent contribuer ensemble à la sécurité et au confort des personnes diabétiques par le biais d'un écosystème connecté.

Casino

Le grand distributeur dévoilera (après-Bourse) son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

CGG

CGG a publié une perte nette de 17 millions de dollars au troisième trimestre 2021, contre une perte de 93 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel est quant à lui dans le vert de 20 millions de dollars, après une perte de 43 millions, pour un EBITDA de 58 millions. Le chiffre d'affaires a quant à lui connu une croissance de 18% à 210 millions de dollars. Les liquidités sont de 340 millions et les liquidités en numéraire sont de 240 millions après réduction de la dette brute de 28 millions de dollars lors du refinancement.

Euronext

L'opérateur boursier publiera (après-Bourse) ses résultats au troisième trimestre.

JCDecaux

Le leader mondial de la communication extérieure dévoilera (après-Bourse) ses résultats au troisième trimestre.

Legrand

Le fabricant de matériel électrique a annoncé ses résultats au troisième trimestre.

Neurones

Au cours du troisième trimestre, l'activité de Neurones a connu une croissance globale de 7,2% à 137,7 millions d'euros. La croissance interne s'est élevée à 6,6%. En cumul sur neuf mois, le taux de résultat opérationnel du spécialiste du conseil en management et des services numériques s'établit à 10,7% du chiffre d'affaires pour 9,7% sur la même période en 2020. Compte-tenu de la poursuite de la dynamique des services liés au Digital et au Cloud, les prévisions pour l'ensemble de l'année 2021 sont à nouveau révisées à la hausse.

Orpea

Orpea a réalisé mercredi soir son point d'activité au titre du troisième trimestre 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile) a publié un chiffre d'affaires de 1,11 milliard d'euros, en hausse de 10,8% sur un an. En organique, la croissance est de 5,7%.

Rexel

Rexel a annoncé la nomination d'Isabelle Hoepfner-Léger comme Secrétaire Générale et Secrétaire du Conseil d'administration et celle de Constance Grisoni comme Directrice de la stratégie. Isabelle et Constance rejoignent à cette occasion le Comité exécutif du groupe. Isabelle Hoepfner-Léger est avocate au barreau de Paris. Elle est titulaire d'un DESS de droit européen de l'Université Paris II Panthéon-Assas et diplômée en droit des affaires des universités de Paris II Assas et Munich. Elle a travaillé notamment chez Saint-Gobain et L'Oréal.

SES

L'opérateur de satellites a publié ses résultats au troisième trimestre.

Société Générale

La banque française a dévoilé ses résultats au troisième trimestre.

Solutions 30

Au troisième trimestre 2021, Solutions 30 a enregistré un chiffre d'affaires de 212,1 millions d'euros, en léger repli de 0,7%. A données comparables, l'activité a reculé de 4,2%. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a expliqué ce recul par une base de comparaison particulièrement élevée et des difficultés d'approvisionnement en matériaux qui ont conduit à décaler des interventions ou projets.

Suez

A l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2021, Suez a ajusté à la hausse son objectif annuel d'Ebit. Le spécialiste des services à l'environnement table désormais sur un Ebit situé dans la moitié supérieure de la fourchette qui avait été fixée précédemment (entre 1,4 et 1,6 milliard d'euros), c'est-à-dire au-dessus des 1,5 milliard d'euros. En parallèle, le groupe a confirmé ses autres objectifs 2021.

Teleperformance

Teleperformance a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 de 1,755 milliard d'euros, soit une croissance de 20,8% à données comparables. La dynamique commerciale a été soutenue, portée par l'accélération de la digitalisation du marché, notamment via les secteurs du e-commerce, de la logistique, des réseaux sociaux et du divertissement en ligne. Sur neuf mois, l'activité a connu une croissance de 31% en comparable à 5,186 milliards d'euros.

Veolia

Veolia a dévoilé des résultats neuf mois en nette progression. Les niveaux d'activité et les résultats du numéro un mondial des services à l'environnement ressortent très supérieurs à 2020 et 2019. Sur le seul troisième trimestre, cette croissance des résultats s'est même accélérée. Résultat, Veolia assure aborder le rachat de Suez "en position idéale". Au 30 septembre, le résultat net courant atteint 667 millions d'euros, soit un niveau record. Il est multiplié par plus de cinq en un an. Il affiche un bond de 44% par rapport à 2019.

Vicat

Au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Vicat atteint 2,354 milliards d'euros, en progression de 13,9% en base publiée et de 19,7% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2020. Cela comprend une progression de 4,2% en base publiée au troisième trimestre, à 794 millions d'euros, en dépit d'une "base de comparaison particulièrement défavorable en France, dans la zone Amériques et en Inde". Les prix de vente progressent nettement sur ce troisième trimestre 2021, permettant de compenser en partie la hausse des coûts de l'énergie sur cette période.