Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 30 mars 2023

(AOF) - Casino

Trois mois après la prise de participation des Enseignes Casino dans le capital de la société Smart Good Things Holding, les deux partenaires annoncent aujourd'hui la signature d'un accord commercial reposant sur deux axes : le développement et l'exploitation de parapharmacies ; l'installation de " shops-in-shops " dédiés aux innovations produits alimentaires et non alimentaires, au sein des hypermarchés et supermarchés Casino. L'accord constate également l'accroissement de la participation de la société Distribution Casino France dans le capital de Smart Good Things Holding.

Claranova

Au premier semestre, clos fin décembre, Claranova a essuyé une perte nette de 4,5 millions d'euros contre un profit de 3,7 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant normalisé est passé en un an de 22 à 17 millions d'euros, faisant tomber la marge à 5,5% contre 8% au premier semestre de l'exercice 2022. Le groupe a intensifié ses investissements marketing sur cette période. Le chiffre d'affaires a progressé de 12% à 315 millions d'euros.

Dontnod

L'éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo a publié son chiffre d'affaires du quatrième trimestre. A suivre...

La Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon réalise en 2022 un résultat net part du groupe (RNPG) de 12,5 millions d'euros contre 2,5 millions d'euros en 2021. Le RNPG par action est de 10,95 euros. Ces augmentations traduisent les bons résultats de l'hôtellerie et les revalorisations dans le secteur financier. L'actif net réévalué (ANR) de la Compagnie Lebon ressort à 235,4 millions d'euros, en hausse de 8,3 % par rapport à 2021. L'ANR par action est de 200,70 euros, contre 185,39 euros en 2021.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication dévoilera ses résultats annuels.

LNA Santé

LNA Santé, groupe indépendant de maisons de retraite et de centres de santé, publie pour 2022 un résultat net part du groupe de 29,3 millions d'euros, en hausse de 21,2% sur un an. L'Ebitda augmente de 3,5% à 64,9 millions d'euros. Le versement d'un dividende de 0,50 euro par action (contre 0,43 euro l'an passé) sera proposé à la prochaine Assemblée Générale. Le Groupe vise en 2023 une croissance organique de 6% et un chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 725 millions d'euros, hors croissance externe.

Nextedia

Nextedia, spécialisé sur les domaines de la cybersécurité, du cloud, du digital workspace et de l'expérience client, a fait état de ses résultats annuels 2022. Le résultat net, qui s'établit à 2,8 millions d'euros, s'est amélioré de 51,2%. L'Ebitda s'élève à hauteur de 3,5 millions d'euros, en croissance de 2,5%. Le résultat d'exploitation a atteint 3,4 millions d'euros, en croissance de 3,7%, permettant de faire ressortir une marge opérationnelle stable de 6,5%. Quant au chiffre d'affaires consolidé, celui-ci ressort à 53,2 millions d'euros, en hausse de 5,9%.

Saint-Gobain

Saint-Gobain est le premier industriel au monde à avoir réalisé une production test de verre plat avec plus de 30% d'hydrogène lors d'essais de Recherche & Développement (R&D) sur le site d'Herzogenrath, en Allemagne. Cette première mondiale prouve la faisabilité technique de la fabrication de verre plat avec une part significative d'hydrogène, qui viendra en complément d'autres sources d'énergies décarbonées et permettra de diminuer jusqu'à 70% les émissions de CO2 directes du site (scope 1).

Valeo

Valeo, le leader mondial des systèmes d'aide à la conduite (ADAS), annonce qu'après Stellantis en 2022, un constructeur asiatique et une société américaine de robotaxis de premier plan viennent de sélectionner son LiDAR SCALA 3. Les commandes de SCALA 3 s'élèvent désormais à plus d'un milliard d'euros. Grâce à un périmètre d'utilisation plus large et à la gestion de vitesses plus élevées, SCALA 3 accroît considérablement le champ d'action des véhicules individuels autonomes, et donc leur valeur pour le client.

Xilam Animation

La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation rendra compte de ses résultats annuels.