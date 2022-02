Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 3 février 2022

(AOF) - Bonduelle

Le groupe agroalimentaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.

Capelli

Sur 9 mois, l'activité de Capelli a progressé de 7,7% à 205,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021-2022 est ressorti en hausse de 6,1%, à 64,7 millions d'euros. Le groupe immobilier précise que ce trimestre est peu représentatif de l'activité de l'ensemble de l'exercice. Pour l'exercice en cours, Capelli juge avoir les moyens de réaliser un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% mais ajoute rester tributaire de l'environnement global pouvant entraîner certains décalages.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes a réalisé au quatrième trimestre 2021 un bénéfice net par action IFRS dilué en hausse de 15% à 0,18 euro. En non-IFRS, le BNPA dilué progresse de 17% pour atteindre 0,29 euro. Le résultat opérationnel publié est en croissance de 12,3% en IFRS ; de 14,7% en non-IFRS à 502,9 millions d'euros. La marge opérationnelle non-IFRS progresse de 80 points de base pour s'établir à 36,8%. Le chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS progresse de 10% à 1,37 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires logiciel IFRS et non-IFRS est en croissance de 10%.

Hopscotch

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Hopscotch s'est élevé à 154,6 millions d'euros, et la marge brute consolidée a atteint 67,1 millions d'euros pour l'exercice 2021, des valeurs respectivement en hausse de 25% et 20,5% par rapport à l'an passé. Le 4ième trimestre renforce la reprise des activités observée tout au long de l'année, en particulier dans les activités événementielles, qui ont progressé de 48% sur l'année malgré les aléas sanitaires constatés au cours de la période. Le conseil en Relations Publics, influence, et communication digitale a augmenté en volume de près de 10%.

Immobilière Dassault

Au 4ème trimestre 2021, les revenus locatifs d'Immobilière Dassault sont ressortis à 6,1 millions d'euros, en hausse de 19,9% par rapport au 4ème trimestre 2020. Sur l'ensemble de l'année, les revenus locatifs s'inscrivent donc en hausse de 25,4% à 25,2 millions d'euros.

LNA Santé

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera son chiffre d'affaires annuel.

NRJ Group

Le groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.

Partouche

Dans un communiqué, le Groupe Partouche explique avoir eu la surprise d'apprendre par la presse que la concession du restaurant Le Laurent, qu'il exploite actuellement, pourrait être attribuée par la Ville de Paris à Mathieu Pacaud et au groupe Paris Society dirigé par Laurent de Gourcuff. Cette perspective est confirmée par l'exposé des motifs du projet de délibération soumise au vote du conseil de Paris le 8 février prochain et publié sur le site de la Ville de Paris, qui précise que l'offre remise par Groupe Partouche a été considérée comme irrégulière et n'a donc pas été analysée.

Publicis

Publicis a réalisé en 2021 un résultat net de 1,027 milliard d'euros, contre 576 millions d'euros en 2020. La marge opérationnelle s'est établie à 1,84 milliard, en hausse de 18,1%. Le taux de marge ressort ainsi à 17,5%, en hausse de 150 points de base par rapport à 16,0% en 2020. Le revenu net est de 10,487 milliards, en hausse de 8%. La croissance organique est de 10%. Ceci implique une croissance organique de 3% par rapport à 2019, qui s'est accélérée sur le second semestre à +5% après un premier semestre à +1%

Reworld Media

Reworld Media a annoncé les acquisitions d'Eclypsia et de Jeux Vidéo Live, deux sites dédiés à l'e-sport et aux jeux vidéo en ligne. Eclypsia.com est un site dédié aux grandes compétitions d'e-sport et aux jeux vidéo multi-joueurs. Créé en 2012, il fédère une audience de 500 000 visiteurs uniques par mois. JeuxVideo-Live.com (JVL) est un site d'actualités sur les jeux vidéo fondé en 2005, qui réunit une audience de 700 000 visiteurs uniques par mois.

Sogeclair

Sogeclair a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 121 millions d'euros, en repli de 1,6% sur un an, malgré une croissance de 17,7% à 33,2 millions au dernier trimestre. La division Aerospace, qui représente 76,5% de l'activité de la société d'ingénierie, a affiché une hausse de 2,3%, dont +28,3% au dernier trimestre, soutenue par la forte reprise de l'aviation commerciale et la bonne tenue de l'aviation d'affaires (42,7% du CA). Le segment spatial progresse de 2,7% sur l'année. En revanche, les segments Simulation (22,4% du CA) et Véhiculier ont chuté respectivement de 12,6% et 14,5%.

Thales

Suite aux rumeurs quant à un éventuel intérêt pour le rachat des activités de cyber-sécurité d'Atos, Thales a réagi. Le groupe indique qu'il est " potentiellement intéressé par tout actif de cyber-sécurité qui serait disponible à la vente ". Il ajoute cependant qu'" aucune discussion n'est en cours avec Atos à cet égard ".

Tikehau Capital

La société de gestion d'actifs publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.