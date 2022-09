Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 29 septembre 2022

(AOF) - Accor

Accor prévoit, pour son activité de Services aux Propriétaires qui comprend notamment les ventes, le marketing, la distribution et la fidélisation, de revenir à un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) à l'équilibre au deuxième semestre 2022. Ce retour à l'équilibre, qui reflète la bonne résilience du groupe, s'explique notamment par la forte reprise de l'activité au cours de l'été et est le résultat des investissements marketing et ventes réalisés au premier semestre 2022.

Ateme

Le groupe spécialisé dans la compression vidéo présentera ses résultats du premier semestre.

Beneteau

Beneteau, le fabricant de bateaux de plaisance, a dévoilé des résultats semestriels en progression. L'Ebitda, en hausse de 18,9%, s'établit à 115,9 millions d'euros. Le résultat net part groupe, en croissance de 12,3%, ressort à 52,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires au premier semestre 2022 enregistre une hausse de 8,6% à 715,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 30,4% à 79,9 millions d'euros sur la période, en dépit des tensions sur les approvisionnements.

Bogart

Le groupe de parfums et de cosmétiques dévoilera ses résultats du premier semestre.

Casino

BUT, Conforama, MDA Company, Casino et Intermarché annoncent un nouveau partenariat à l'achat sur les biens techniques (gros électroménager, petit électroménager, image & son) avec la création de la centrale d'achats baptisée Sirius Achats. Ce partenariat sera opérationnel pour les prochaines négociations commerciales annuelles 2023. Cette centrale d'achats sera chargée de négocier les conditions d'achats des différentes enseignes en France auprès des plus gros fournisseurs internationaux de produits électrodomestiques.

CGG

La division Earth Data de CGG poursuit le développement de sa nouvelle base de données GeoVerse pour le stockage de gaz carbonique. Les études associées à ce projet fournissent une évaluation précise, unique et indépendante pour l'identification des sites potentiels de stockage de CO2 couplée à une base de données prêtes à l'emploi pour une prise de décision rapide et éclairée. TotalEnergies a acheté une licence d'accès à la dernière étude ajoutée à cette suite de produits CGG.

Lacroix

Le fabricant d'équipements électroniques publiera ses résultats du premier semestre.

Renault

Renault tiendra un "Capital Market Day", soit une journée investisseurs, le mardi 8 novembre 2022. A cette occasion, Luca de Meo, CEO de Renault et Thierry Piéton, CFO de Renault, présenteront une mise à jour de la stratégie du groupe et des objectifs financiers moyen-terme du plan Renaulution.

Sanofi

La FDA a approuvé Dupixent (dupilumab) de Sanofi pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte. Dupixent devient le premier et le seul médicament indiqué expressément pour le traitement du prurigo nodulaire aux États-Unis. Le prurigo nodulaire est une maladie dermatologique chronique et invalidante présentant une signature inflammatoire de type 2. De toutes les maladies inflammatoires de la peau, elle est celle dont les répercussions sur la qualité de vie sont parmi les plus lourdes.

Solutions 30

Solutions 30 a présenté des comptes dégradés au titre du premier semestre du fait de l'arrivée à maturité de ses marchés historiques, les télécoms, en France. La société a essuyé une perte nette, part du groupe, de 12,3 millions d'euros au contre un bénéfice de 14,1 millions d'euros, un an auparavant. La marge opérationnelle du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a chuté de 40,2% à 29,6 millions d'euros, soit 6,7% des revenus contre 11,2% au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires a augmenté de 0,7% à 444,3 millions d'euros.

Touax

Touax a dévoilé un résultat net part du groupe de 7,6 millions d'euros au premier semestre, multiplié par 3,8 par rapport à juin 2021. L'Ebitda a suivi la même tendance, progressant de 38% à 29,5 millions d'euros, porté par les activités Conteneurs et Wagons de Fret. Les produits retraités des activités, équivalents aux revenus pour le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs), ont bondi de 49% à 78,3 millions d'euros.

Worldline

Worldline a signe un accord pour l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform B.V., un prestataire de services de paiement en ligne offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes. L'entreprise néerlandaise se concentre sur les paiements numériques pour les places de marché et les plateformes et sur le segment C2C en particulier.

Xilam

Le spécialiste de l'animation présentera ses résultats du premier semestre.