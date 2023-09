Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 28 septembre 2023

(AOF) - Bénéteau

Bénéteau affiche un résultat net part du groupe en hausse de 121,6% au premier semestre, à 117,1 millions d'euros contre 52,9 millions il y a un an. Le spécialiste des navires de plaisance relève sa prévision de marge opérationnelle courante 2023 à 12% contre 11,5% précédemment, et confirme la prévision de chiffre d'affaires de sa division Bateau pour l'année, qui devrait atteindre 1,45 milliard d'euros (+16% sur un an). Le chiffre d'affaires semestriel atteint 1,02 milliard contre 715 millions il y a un an, (+43,8%).

Capgemini

Capgemini annonce l'acquisition de HDL Design House, l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de conception et de vérification de puces électroniques en Europe. Cette acquisition va étendre l'offre de services d'ingénierie en semi-conducteurs du Groupe, qui est déjà parmi les plus vastes au monde. Les services d'ingénierie microélectronique du Groupe deviennent ainsi un pilier majeur de la révolution de l'industrie intelligente, segment dans lequel Capgemini est leader. Cette opération a été clôturée le 27 septembre.

DBT

Le groupe DBT, expert des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce une avancée dans sa diversification vers l'équipement des aires d'autoroute en bornes de recharge ultrarapide, permettant d'utiliser le temps de repos pour recharger plusieurs centaines de kilomètres dans un laps de temps très court (entre 20 et 30 secondes). L'opérateur est déjà présent notamment dans les parkings des chaines de distribution spécialisée ou de restauration rapide, dans les zones périurbaines.

Delta Drone

Delta Drone a signé le 25 septembre 2023 un accord de vente et d'achat avec la société de défense ukrainienne Scientific Production Company Techaviacom portant sur la fourniture de drones et de technologies connexes à des fins civiles et militaires. Ce stock d'équipements est évalué dans les livres de Delta Drone à plus de 2 millions d'euros. Selon les termes de l'accord, ces équipements seront livrés à Techaviacom en octobre de cette année afin de lui permettre de les revendre et/ou de développer ses propres produits.

Eiffage

Eiffage a pris connaissance du projet de loi de finances 2024 qui comprend une nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport longue distance, applicable notamment aux autoroutes. Le projet de texte, qui prévoit une taxe de 4,6% du chiffre d'affaires avec une franchise de 120 millions d'euros par entité, concernerait les sociétés APRR et AREA. L'incidence de cette taxe sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 aurait été d'environ 90 millions d'euros pour APRR et 27 millions d'euros pour AREA.

EssilorLuxottica

Meta Platforms, Inc. et EssilorLuxottica ont présenté hier leur nouvelle génération de lunettes connectées, la collection Ray-Ban Meta, à l'occasion de l'événement annuel Meta Connect. La nouvelle collection propose les toutes premières lunettes connectées équipées d'une intelligence artificielle capables de retransmettre en direct sur Instagram ou Facebook. Elles disposent aussi d'une caméra de meilleure qualité, de systèmes audio et microphone plus développés, le tout associé à une application repensée et plus intuitive, ainsi qu'un étui de chargement élégant.

Forsee Power

Forsee Power, le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques légers et lourds, annonce que Kawasaki a choisi ses batteries pour équiper la version électrique de ses modèles iconiques Ninja et Z. Le Groupe annonce également l'ouverture d'un nouveau bureau et d'un laboratoire à Yokohama, au Japon, pour soutenir son activité croissante dans le pays et nomme Kenjiro Azuma au poste de Directeur Général de Forsee Power Japan

Hopscotch

Hopscotch, groupe de conseil en communication, a dégagé un chiffre d'affaires en croissance ce 6,2% au titre du premier semestre 2023, à 115,6 millions d'euros. La marge brute sur la période s'élève à 41,3 millions d'euros, en progression de 8,2% par rapport à la même période en 2022. " Cette bonne croissance de la marge brute, bien répartie dans les différents secteurs du groupe et sur chacun des trimestres, est renforcée par les activités sport de Hopscotch, ainsi que dans le secteur du luxe ", indique un communiqué du groupe.

Neoen

Neoen, acteur indépendant français de la production d'énergie exclusivement renouvelable, a remporté 238,5 MWc de projets solaires en France lors des derniers appels d'offres gouvernementaux. Neoen a ainsi remporté en août deux projets dans la catégorie " ombrières et bâtiments " pour un total de 16,9 MWc et, en septembre, 15 projets de grandes centrales au sol pour un total de 221,6 MWc, se classant ainsi premier lauréat de cette catégorie en nombre de projets remportés et deuxième en total des MWc. Neoen franchit ainsi le cap des 2 GW de capacité sécurisée en France.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce qu'au 30 juin 2023, sa trésorerie disponible s'élevait à 15 millions d'euros, lui assurant une visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2024. Au premier semestre 2023, la biotech spécialiste d'immuno-oncologie et d'immuno-inflammation enregistre une perte nette consolidée de 11,84 millions d'euros contre une perte nette de 1,97 million il y a un an. Sur cette période, son chiffre d'affaires est passé de 16 millions à 1,35 million d'euros.

Pizzorno Environnement

Au premier semestre 2023, le bénéfice net de Pizzorno Environnement s'élève à 7,8 millions d'euros. Il est stable par rapport au premier semestre 2022. Sur cette période, son résultat opérationnel ressort en augmentation de 69,2% à 9,1 millions d'euros contre 5,4 millions d'euros il y a un an. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 24,4 millions d'euros en hausse de 10,1% par rapport au 30 juin 2022, représentant un taux de marge de 19,1% du chiffre d'affaires, en retrait de 1,5 point par rapport au premier semestre 2022.

Vinci

Vinci a pris connaissance du projet de loi de finances pour 2024 (PLF 2024), présenté hier en Conseil des ministres. L'article 15 de ce projet prévoit la mise en place, à compter de 2024, d'une taxe sur l'exploitation de certaines infrastructures de transport de longue distance en France. En première approche, l'impact pour le groupe Vinci, sur la base des chiffres d'affaires 2022 des entités concernées (ASF, Cofiroute, Escota et Aéroports de Lyon), serait une charge supplémentaire de l'ordre de 260 millions d'euros sur l'exercice.