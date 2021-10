Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 28 octobre 2021

(AOF) - Accor

Accor a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 589 millions d'euros, en hausse de 79% sur un an. Cette hausse atteint 94% pour HotelServices et 57% pour les Actifs Hôteliers & Autres. Le RevPAR (le revenu par chambre disponible, une mesure clé du secteur hôtelier) s'améliore de 20 points de pourcentage par rapport au second trimestre, traduisant ainsi un fort rebond de l'activité observé au cours de l'été. Le RevPAR reste néanmoins en baisse globale de 37% sur deux ans en raison d'un environnement encore contraint par la situation sanitaire et les restrictions de circulation.

Airbus

Le géant aéronautique a publié ses résultats du troisième trimestre 2021. Plus d'informations à suivre.

Alten

La croissance de l'activité d'Alten à fin septembre 2021 s'est établie à 20,7%, soit un chiffre d'affaires de 2,13 milliards d'euros. Cela inclut une croissance de 9,7% en France et de 27,8% à l'International. À périmètre et change constants, l'activité a crû de 9,5% (+5,4% en France et +12,1% hors de France). Sur le troisième trimestre seul, elle a progressé de 40,2%. L'ensemble des secteurs d'activité, y compris l'Automobile et l'Aéronautique, ont connu une forte croissance en partie due à l'effet de base favorable du troisième trimestre 2020.

CapGemini

Capgemini a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 4,55 milliards d'euros, en hausse de 13,6% à taux de change courant et de 12,9% à taux de change constant. Toutes les lignes de métier de la société de conseil en informatique ont enregistré une activité toujours très soutenue, dans le prolongement des tendances observées au trimestre précédent.

Coface

La société d'assurance-crédit publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.

Dassault Systèmes

L'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D a publié ses résultats du troisième trimestre. Plus d'informations à suivre.

Eutelsat

L'opérateur de satellites publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Europcar

Le spécialiste de la location de véhicules publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

GTT

Le groupe spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Korian

Le spécialité de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Lagardère

Le groupe a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Plus d'informations à suivre.

Saint-Gobain

Le groupe spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sanofi

Sanofi a dévoilé des résultats trimestriels solides et révisé à la hausse ses perspectives de bénéfice net par action (BNPA) des activités 2021. Le laboratoire français anticipe maintenant un BNPA des activités 2021 en croissance de l'ordre de 14% à taux de change constant. Au troisième trimestre, ce BNPA est ressorti à 2,18 euros, en hausse de 19,1% à taux de change constant. Sur neuf mois, il atteint 5,18 euros, en croissance de 17,2% à taux de change constant

Stellantis

Le constructeur automobile a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Plus d'informations à suivre.

STMicroelectronics

STMicroelectronics a réalisé au troisième trimestre 2021 un résultat net de 474 millions de dollars, en hausse 95,6% sur un an et de 15,1% par rapport au trimestre précédent. La marge d'exploitation du fabricant de semi-conducteurs est ressortie à 18,9%, en progression de 660 points de base sur un an et de 260 points de base sur un trimestre. Ressorti à 3,2 milliards de dollars, le chiffre d'affaires net s'est globalement établi au point médian de la fourchette de prévisions du groupe, en hausse de 6,9% par rapport au trimestre précédent et en hausse de 19,9% en variation annuelle.

Synergie

Synergie poursuit sa croissance avec une très forte activité lors du troisième trimestre, qui franchit pour la première fois le cap des 700 millions d'euros (+22,8%). Cela permet au groupe spécialisé dans les secteurs du travail temporaire, du recrutement et de la formation d'afficher au terme des 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé de 1, 98 milliard d'euros (+26,1% par rapport à 2020 à périmètre constant).

Tarkett

Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.

TF1

Le groupe audiovisuel publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier a publié ses résultats du troisième trimestre. Plus d'informations à suivre.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo publiera ses résultats du premier semestre.

Valeo

L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021.

Verallia

Verallia a publié un chiffre d'affaires en hausse de 3,4% sur neuf mois, à 2,022 milliards d'euros, soit une croissance de 5,8% à taux de change et périmètre constants. Cela inclut, au troisième trimestre, une progression de 2%, le chiffre d'affaires ressortant à 695 millions d'euros (+2,1% à taux de change et périmètre constants) malgré une base de comparaison élevée l'an passé à la même époque. L'Ebitda ajusté ressort à 528 millions d'euros, en hausse de 11,2%, faisant ressortir une marge de 26,1% (+183 points de base).

Wendel

La société d'investissement a publié son actif net réévalué à fin septembre. Plus d'informations à suivre.