Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 27 octobre 2022

(AOF) - Accor

Pour le troisième trimestre 2022, Accor a enregistré un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros en hausse de 83% à périmètre et change constants. Le chiffre d'affaires est en hausse de 9% sur cette même base par rapport au troisième trimestre 2019.Il a bondi de 95% en données publiées. Le RevPAR du groupe, ou revenus par chambre disponible (indicateur clé du secteur) affiche une hausse globale de 14% au troisième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre 2019.

Alten

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Alten est ressorti à 957,3 millions d'euros, en progression de 30,2%, dont +10,7% en France et +40,4% à l'International. A données constantes, la croissance est de 17%, dont +10,7% en France et +20,3% hors de France. " La croissance de l'activité est très soutenue depuis près de 18 mois. La progression organique reste forte malgré un effet de base de comparaison défavorable, ce qui témoigne de la robustesse de la demande ", a commenté le spécialiste de l'ingénierie et des services IT

Bic

Le fabricant d'articles de papeterie, briquets et rasoirs publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Capgemini

Capgemini vise désormais le haut de sa fourchette d'objectifs de croissance 2022. Le groupe de conseil et de services informatiques a réalisé au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 5,553 milliards d'euros, en hausse de 22,0% à taux de change courants et de +15,7% à taux de change constants. Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, a déclaré : " Nous continuons de connaître une croissance au-dessus de 10% dans toutes nos régions et tous nos métiers, et à gagner des parts de marché sur le coeur de notre activité : la transformation digitale des entreprises ".

Carrefour

Carrefour a réalisé pour 23,7 milliards d'euros de ventes lors du troisième trimestre 2022, contre 20,6 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 15 %, soit une performance meilleure que les prévisions, reflétant de nouveaux gains de parts de marché dans tous les pays clés - France, Espagne, Brésil - et ce, dans un contexte d'accélération de l'inflation.

Casino

Le distributeur a dévoilé ses revenus du troisième trimestre.

Danone

Le groupe agro-alimentaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Deezer

Le service de musique en ligne dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

EDF

Le groupe a rendu compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre. A suivre...

Eiffage/Getlink

Eiffage a conclu un accord en vue de l'acquisition auprès de TCI Fund Management d'un bloc de 13,71 % du capital de Getlink SE représentant 75,38 millions d'actions. À l'issue du règlement livraison devant intervenir dans les deux jours ouvrés suivant la conclusion de l'accord, le bloc s'ajoutera aux 5,08 % acquis en 2018 et Eiffage détiendra 18,79 % du capital de la société concessionnaire du tunnel sous la Manche. Il deviendra son premier actionnaire. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe de diversification de son portefeuille de concessions dans ses territoires cibles.

Groupe ADP

L'opérateur aéroportuaire a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre. A suivre...

Implanet

Au cours du troisième trimestre 2022, l'activité d'Implanet a enregistré une croissance de 5%, passant de 1,78 million d'euros sur la même période en 2021 à 1,86 million d'euros. Malgré une activité en France toujours impactée par les problématiques de pénurie de personnel hospitalier, ne permettant pas le retour à un niveau d'activité normal, la croissance observée sur le trimestre s'explique par l'augmentation du chiffre d'affaires aux États-Unis de +17%, à 0,48 million d'euros contre 0,41 million d'euros au troisième trimestre 2021.

Korian

Le groupe de soin au service des personnes âgées et fragiles annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Lagardère

Le groupe de médias a dévoilé son chiffre d'affaires du troisième trimestre. A suivre...

Nexity

Nexity a dévoilé un chiffre d'affaires 9 mois de 2,954 milliards d'euros, en repli de 4%. Il a baissé de 7% à 2,31 milliards d'euros dans la promotion, affaiblie par l'immobilier d'entreprise : -31% à 249 millions d'euros. Ce dernier intégrait l'année dernière la contribution de la prise de commande de l'immeuble Reiwa à Saint-Ouen pour 124 millions d'euros. L'immobilier résidentiel a enregistré un repli de 3% à 2,06 milliards d'euros. Les services ont affiché une croissance de 9% à 637 millions d'euros.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Schneider Electric

Le spécialiste de la gestion de l'énergie, Schneider Electric a confirmé ses objectifs 2022 à l'occasion de la présentation de ses revenus du troisième trimestre. Il vise une croissance organique de l'Ebita ajusté comprise entre 11 % et 15 % et une hausse organique de la marge d'Ebita ajusté comprise entre 30 et 60 points de base, soit entre 17,7% et 18%. L'objectif de croissance de l'Ebita ajusté avait été relevé fin juillet. La croissance organique du chiffre d'affaires est attendue entre 9 % et 11 %.

Soitec

Le chiffre d'affaires de Soitec au deuxième trimestre de l'exercice 2022-2023 a atteint 268 millions d'euros, en hausse de 39% en données publiées et de 28% à périmètre et taux de change constants. " Cette performance résulte d'une croissance soutenue dans chacun des trois marchés finaux : Communications mobiles, Automobile & Industrie et Appareils intelligents ", a précisé le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants.

STMicroelectronics

STMicroelectronics a présenté un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, en hausse de 131,8% au troisième trimestre. Le résultat d'exploitation du fabricant de semi-conducteurs a bondi de 110,1% à 1,27 milliard de dollars, faisant ressortir une marge de 29,4% contre 18,9%, un an plus tôt. La marge brute, un indicateur très suivi de la rentabilité dans le secteur, s'est élevée à 47,6% contre 41,6% au troisième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires a bondi de 35,2% à 4,32 milliards de dollars.

TF1

Le groupe de médias annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TotalEnergies

TotalEnergies a bénéficié au troisième trimestre de la forte hausse des cours du pétrole et du gaz. Le groupe pétrolier a généré un bénéfice net part du groupe de 6,6 milliards de dollars, en hausse de 69%. Le résultat net ajusté part du groupe a été multiplié par 2,5 à 9,9 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté du groupe pétrolier a été multiplié par près de 2 (+98%) à 19,4 milliards de dollars. La production d'hydrocarbures du groupe a totalisé 2,67 millions de barils équivalent pétrole par jour, en repli de 5% sur un an.

Valeo

L'équipementier automobile communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.