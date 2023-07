Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 27 juillet 2023

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier a annoncé ses résultats du premier semestre. A suivre...

Air Liquide

Le spécialiste des gaz industriels a indiqué ses résultats du premier semestre. A suivre...

ArcelorMittal

Le sidérurgiste publiera ses résultats du premier semestre.

BNP Paribas

Première banque française à présenter ses comptes du deuxième trimestre, BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net supérieur aux attentes. Sur cette période, le résultat net, part du groupe, a reculé de 9,2% à 2,81 milliards d'euros alors que le consensus s'élève à 2,49 milliards d'euros. La banque française a fait part d'un repli de 9,1% du coût du risque à -689 millions d'euros. Il s'établit à 31 points de base des encours de crédit à la clientèle. Le produit net bancaire a baissé de 1,5% à 11,36 milliards d'euros.

Casino

Casino, qui devrait tomber dans le giron du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, affiche une perte nette part du groupe de 2,2 milliards d'euros au premier semestre, du fait notamment de dépréciations, contre 259 millions d'euros un an plus tôt. Son résultat opérationnel courant ressort à -233 millions d'euros, en dégradation de -399 millions d'euros sur un an, dont -299 millions d'euros sur la France. "La situation présente à date une incertitude" quant à sa capacité "à poursuivre son exploitation", a indiqué le distributeur.

Clariane

Le groupe de soutien aux personnes fragiles communiquera ses résultats du premier semestre.

Ekinops

Le spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Elior

Le groupe de restauration collective rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eurazeo

La société d'investissement indiquera ses résultats du premier semestre.

Euronext

L'infrastructure de marché paneuropéenne de référence communiquera ses résultats du premier semestre.

FDJ

L'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne annoncera ses résultats du premier semestre.

Fnac Darty

Le distributeur présentera ses résultats du premier semestre.

Forvia

L'équipementier automobile a publié ses résultats du premier semestre. A suivre...

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire indiquera ses résultats du premier semestre.

GTT

Le spécialiste de l'ingénierie navale présentera ses résultats du premier semestre.

Imerys

Le groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels dévoilera ses résultats du premier semestre.

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, a publié ses résultats pour le premier semestre 2023 d'où ressort un résultat net part du groupe de 37,8 millions d'euros, en hausse de 422,4%. Le résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, de 12,5 millions d'euros, ressort en hausse de 170%. Le chiffre d'affaires ajusté est ressorti en hausse de 7,5% à 1.585 millions d'euros.

Kering

Le spécialiste du luxe annoncera ses résultats du premier semestre.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Maisons du Monde

L'enseigne d'ameublement et de décoration publiera ses résultats du premier semestre.

Manitou

Le fabricant d'engins de chantier rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Metabolic Explorer

Le spécialiste de la chimie biologique présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Neoen

Le producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable communiquera ses résultats du premier semestre.

NRJ Group

Le groupe de médias annoncera ses résultats du premier semestre.

Renault

Renault annonce une profitabilité " record " au 1er semestre 2023 avec une marge opérationnelle du groupe à 7,6 % du chiffre d'affaires, en progression de 3,0 points par rapport au premier semestre 2022. A 2 milliards d'euros, sa valeur a " plus que doublé " en un an. A 2,1 milliards d'euros, le résultat net est en hausse de 3,8 milliards d'euros sur un an. Le Free cash-flow atteint également un record à 1,8 milliard d'euros " dont 0,6 milliard d'euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services ", en progression de 0,8 milliard d'euros par rapport au 1er semestre 2022.

Safran

Le groupe aéronautique a publié ses résultats du premier semestre. A suivre...

Schneider Electric

Au premier semestre, Schneider Electric a généré un résultat net de 2 milliards d'euros, en hausse de 33 % et un Ebita ajusté de 3,2 milliards d'euros, en croissance organique de 29 %. Le groupe affiche une marge d'Ebita de 18%, en croissance organique de 190 points de base. Dans le même temps, le chiffre d'affaires du groupe de 17,6 milliards d'euros est en croissance organique de 15 %. Le cash-flow opérationnel a augmenté de 4% à 2,7 milliards d'euros.

Scor

Le réassureur indiquera ses résultats du premier semestre.

SES-imagotag

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Spie

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications rendra compte de ses résultats du premier semestre.

STMicroelectronics

STMicroelectronics a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net de 1 milliard de dollars contre 867 millions de dollars, un an auparavant. Le résultat d'exploitation a progressé de 14,2% à 1,146 milliard, faisant ressortir une marge de 26,5%, en amélioration de 30 points de base. La marge brute, une mesure de la rentabilité très suivie, est passée en un an de 47,4% à 49%. Le chiffre d'affaires net de 4,33 milliards de dollars a augmenté de 12,7 %.

Technip Energies

Technip Energies affiche un carnet de commande record au premier semestre, aidé notamment par des contrats majeurs, en hausse de 41% en glissement annuel à près de 19 milliards d'euros. " Ce montant de commandes record nous assure une excellente visibilité future avec un carnet de commande équivalent à environ trois fois notre chiffre d'affaires annuel ", a commenté Arnaud Pieton, le directeur général de Technip Energies. Le chiffre d'affaires ajusté sur la période a diminué de 27 % pour atteindre 1,907 milliard d'euros

TF1

Le groupe de médias indiquera ses résultats du premier semestre.

TotalEnergies

Les profits de TotalEnergies ont chuté au deuxième trimestre en raison de la baisse des prix d'hydrocarbures et des marges de raffinage. Le groupe pétrolier a vu son bénéfice net part du groupe chuter de 28%, à 4,1 milliards de dollars. Le résultat net ajusté part du groupe a reculé de 49% à 5 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté du groupe pétrolier a baissé de 41% à 11,1 milliards de dollars. La production d'hydrocarbures du groupe a totalisé 2,471 millions de barils équivalent pétrole par jour, en repli de 2% sur un an, hors la déconsolidation de Novatek.

Unibail Rodamco-Westfield

Le spécialiste des centres commerciaux présentera ses résultats du premier semestre.

Valeo

L'équipementier automobile communiquera ses résultats du premier semestre.

Vivendi

Le groupe de médias et de communication divulguera ses résultats du premier semestre.

Wendel

La société d'investissement annoncera ses résultats du premier semestre.