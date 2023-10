Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 26 octobre 2023

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier divulguera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Adocia

Adocia annonce une position de trésorerie de 16,8 millions d'euros au 30 septembre 2023 " à la suite des opérations menées sur le troisième trimestre 2023 ". La biotech spécialiste du diabète affiche un chiffre d'affaires à neuf mois de 1,9 million d'euros contre 9,7 millions il y a un an. Elle engage la poursuite d'une politique " de réduction des coûts et de priorisation des projets ". " notre position de position de trésorerie de près de 17 millions d'euros nous permet de financer nos activités jusqu'à fin juillet 2024", indique Valérie Danaguezian, Directrice Financière et Administrative.

ADP

ADP annonce que son chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois 2023 est en hausse de 21,8 % par rapport à la même période en 2022, à 4,121 milliards d'euros. Le gestionnaire d'aéroports confirme ses hypothèses de trafic, ses prévisions et ses objectifs financiers 2023. Les segments Activités aéronautiques et International & développements aéroportuaires sont portés par la poursuite de la reprise du trafic à Paris (+ 18,4 %, soit 91,4 % du niveau de trafic de 2019) et à l'international, notamment chez TAV Airports (+ 24,1 %, soit 97,8 % du niveau de trafic de 2019).

Alten

Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Atos

Le groupe de services numériques a communiqué son chiffre d'affaires du troisième trimestre. A suivre...

Aures Technologies

Le groupe informatique publiera ses résultats du premier semestre.

BNP Paribas

Première banque française à publier ses comptes du troisième trimestre, BNP Paribas a dévoilé un résultat net, part du groupe, en repli de 4% à 2,66 milliards d'euros. Le consensus s'élevait à 2,64 milliards d'euros. Le résultat brut d'exploitation a, lui, progressé de 4,8% à 4,49 milliards d'euros tandis que le coût du risque a reculé de 18,1% à -734 millions d'euros. Le produit net bancaire a augmenté de 4% à 11,58 milliards d'euros pour des frais de gestion en hausse de 3,4%.

BIC

Bic a publié son chiffre d'affaires 9 mois, à 1,7 milliard d'euros, en hausse de 7,1 % à taux de change constants. La croissance a été portée par les ventes en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Sur cette même période, la marge brute s'est établie à 50,4 %, soit une hausse de 1,5 point. L'Ebitda s'affiche à 320,5 millions d'euros contre 332,1 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Le résultat net part du groupe ressort à 181,4 millions d'euros contre 186,2 millions d'euros un an plus tôt.

Carrefour

Au titre du troisième trimestre, Carrefour a dégagé un chiffre d'affaires de 23,63 milliards d'euros, en hausse de 9% à données comparables, contre 10,3% au deuxième trimestre. En France, les ventes ont progressé de 4,3%, soutenues par l'alimentaire (+5,7%), tandis que les ventes en non-alimentaire sont en retrait sur le trimestre (-6,8%). En Europe, le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de 4,1% sur la période.

Cegedim

Le spécialiste du numérique en santé communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Danone

Le chiffre d'affaires de Danone a atteint 6,906 milliards d'euros au troisième 2023, en repli de 5,2% en données publiées. Le groupe d'agroalimentaire a généré une croissance interne de 6,2%. " 18 mois après le lancement de Renew Danone, notre stratégie commence à porter ses fruits. Ce trimestre, septième période de performance consécutive, les ventes ont progressé de +6,2% en données comparables, soutenues notamment par l'amélioration séquentielle du volume/mix " a commenté le Directeur général, Antoine de Saint-Affrique.

Eramet

L'entreprise minière et métallurgique a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre. A suivre...

Euroapi

Euroapi, spécialiste des principes actifs pharmaceutiques, a mis fin aux fonctions de Directeur général de Karl Rotthier au 30 octobre 2023. Son conseil d'administration, désormais en quête d'un nouveau Directeur général, a nommé Viviane Monges, l'actuelle présidente du Conseil d'Euroapi, jusqu'à la nomination d'un successeur permanent. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration a également décidé de nommer la Présidente du Comité des Nominations et des Rémunérations, Elizabeth Bastoni, au poste d'Administratrice Indépendante Référente.

Eutelsat

L'opérateur satellitaire a présenté son chiffre d'affaires du premier trimestre. A suivre...

Fnac Darty

Le distributeur de biens d'équipement technique/électroménager et de produits culturels livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ipsen

La biotech a annoncé son chiffre d'affaires du troisième trimestre. A suivre...

Ipsos

Le spécialiste des études de marché et des sondages d'opinion a rendu compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre. A suivre...

LDLC

Le Groupe LDLC enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 266,9 millions d'euros au 1er semestre 2023-2024, en hausse de 5,1% et de 0,2% à périmètre constant. Le spécialiste de la vente en ligne souligne que le 2ème trimestre " marque le retour à la croissance organique positive " et que cette tendance " devrait se poursuivre sur le reste de l'année " et lui permet de viser " une légère croissance à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, conformément à l'objectif annoncé ".

Maisons du Monde

L'enseigne d'ameublement et de décoration présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Nexity

Nexity a fait état d'un chiffre d'affaires 9 mois de 2,958 milliards d'euros, quasiment stable sur un an (2,954 milliards d'euros). Il a progressé de 1% à 2,33 milliards d'euros dans la promotion grâce à l'immobilier d'entreprise (+ 45%), à 362 millions d'euros. Il a revanche reculé de 5% à 1,97 milliard d'euros dans l'immobilier résidentiel. Il a baissé de 2% dans les services à 624 millions d'euros.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Schneider Electric

Au troisième trimestre, Schneider Electric a réalisé un chiffre d'affaires de 8,789 milliards d'euros, en croissance organique de 11,5 %. Le spécialiste des solutions numériques d'énergie et des automatisations souligne que cette croissance représente un " record absolu pour un troisième trimestre ". Elle a été soutenue par une croissance organique de 13,5% en Gestion de l'énergie. En données publiées, les revenus du groupe ont progressé de 0,1%.

Seb

Le spécialiste du petit équipement domestique rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

SES-imagotag

Le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sodexo

Le groupe de restauration collective et de services a publié ses résultats annuels. A suivre...

STMicroelectronics

Au troisième trimestre, STMicroelectronics a enregistré un résultat net en repli de 0,8% à 1,09 milliard de dollars, soit 1,16 dollar par action après dilution. La marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité est ressortie stable sur un an à 47,6 %. La marge d'exploitation s'est élevée à 28%, en repli de 140 points de base par rapport au troisième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires net est ressorti à 4,43 milliards de dollars, en progression de 2,5% sur un an et de 2,4% sur le trimestre précédent.

TotalEnergies

Les profits de TotalEnergies ont reculé au troisième trimestre en raison de la baisse des prix d'hydrocarbures. Si le groupe pétrolier a vu son bénéfice net part du groupe progresser de 1%, à 6,676 milliards de dollars, le résultat net ajusté part du groupe a reculé de 35% à 6,45 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté du groupe pétrolier a baissé de 33% à 13,06 milliards de dollars. La production d'hydrocarbures du groupe a totalisé 2,476 millions de barils équivalent pétrole par jour, en augmentation de 5% sur un an, hors la déconsolidation de Novatek.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo communiquera ses résultats du premier semestre.

Unibail Rodamco Westfield

Le spécialiste des centres commerciaux livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeo

L'équipementier automobile indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Le groupe de construction et de concessions donnera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Voltalia

Voltalia annonce que son chiffre d'affaires à neuf mois de 2023 s'établit à 325,2 millions d'euros, stable par rapport aux neuf premiers mois de 2022 à taux de change courants et constants,. Les Ventes d'énergie et les services (après éliminations) " contribuent respectivement à hauteur de 66% et de 34% du chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année 2023 ". La société spécialiste des énergies renouvelables confirme son objectif 2023 d'EBITDA normatif d'environ 275 millions d'euros, doublé sur un an

Wendel

La société d'investissement publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.