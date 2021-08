Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 26 août 2021

(AOF) - Akka

Akka Technologies a signé d'une lettre d'intention avec PFW Aerospace GmbH, un leader mondial de l'aviation et Rosenbauer International AG, le premier fabricant mondial de matériels de lutte contre les incendies et d'interventions d'urgence, concluant un partenariat stratégique afin de commercialiser des kits de lutte contre les incendies compatibles avec divers avions cargo et pouvant être changés rapidement.

Bouygues

Bouygues a dévoilé ce matin des résultats semestriels en forte progression et relevé ses objectifs 2021. Au premier semestre, le groupe a réalisé un résultat net, part du groupe, de 408 millions d'euros, contre une perte de 244 millions au premier semestre 2020. Il ressort supérieur à celui du premier semestre 2019 qui s'était établi à 225 millions. Le résultat opérationnel courant a atteint 471 millions, contre une perte de 132 millions un an plus tôt. La marge opérationnelle courante atteint 2,7% et progresse de 3,6 points sur la période.

Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé la nomination de Shawn Till à compter du 1er septembre prochain, en tant que Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), Amérique du Nord. Basé à New York (États-Unis), Shawn Till reportera à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, et rejoindra le Comité exécutif du groupe. Il remplacera Natalia Shuman, qui a décidé de quitter l'entreprise pour poursuivre de nouveaux projets personnels.

Delta Drone

Delta Drone a signé avec un Geodis un contrat d'un million d'euros correspondant notamment aux systèmes Countbot nécessaires pour réaliser les formations des opérateurs et effectuer les nombreuses missions commerciales à venir. Le groupe a annoncé l'ouverture du centre de formation permanent Countbot à Civrieux d'Azergues (69) intégrant un entrepôt de 3 000 m2 et formation des premiers opérateurs issus du pôle ATM.

Eiffage

Eiffage a publié mercredi soir ses résultats au titre du premier semestre 2021. Ainsi, le groupe de construction et de concessions a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 260 millions d'euros sur la période, à comparer avec une perte nette de 8 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 8,7 milliards d'euros, soit une hausse de 25,8 % par rapport au premier semestre 2020, et de 1,9 % par rapport au premier semestre 2019.

Eurazeo

Eurazeo est entré en discussions exclusives en vue de la cession de sa participation dans Seqens à SK Capital et aux actionnaires français existants du groupe : Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium. Le fonds NovSanté Actions Non Cotées, lancé à l'initiative de la Fédération Française de l'Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de son programme d'investissement " Assureurs -Caisse des Dépôts Relance Durable France " et géré par Eurazeo, investirait également.

SPIE

SPIE a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition du groupe Dürr, lui permettant de prendre une position de leader sur le marché de l'ingénierie des tunnels et de la gestion du trafic en Autriche et en Allemagne. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Fondée en 1977 à Weinstadt, près de Stuttgart, l'entreprise a généré une production totale d'environ 60 millions d'euros en 2020.

SpineGuard

SpineGuard a annoncé la sortie de sa procédure de sauvegarde américaine (Chapter 11), suite à l'audience ayant eu lieu au Tribunal de Commerce du Delaware aux États-Unis. Le Tribunal américain a validé le plan de sauvegarde de SpineGuard qui lui a été présenté et mis un terme à la procédure. Le plan prévoit le paiement de l'ensemble des créanciers à 100%, notamment les obligataires.