Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 24 février 2022

Axa

Axa a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros, en hausse de 6% par rapport à 2020. Le résultat opérationnel par action est ressorti à 2,75 euros, en hausse de 61% par rapport à 2020 et en progression de 7% par rapport à 2020 en base normalisée. Le ratio de solvabilité II atteint 217%, en hausse de 17 points par rapport à fin 2020. Le groupe va verser un dividende de 1,54 euro par action, en hausse de 8% par rapport à 2020. Il confirme le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 0,5 milliard d'euros.

Bouygues

Bouygues a a atteint ou dépassé ses objectifs 2021. L'an dernier, le groupe a réalisé un résultat net part du Groupe de 1,125 milliard d'euros, un niveau comparable à celui de fin 2019. Il est en hausse de 62% sur un an. Le résultat opérationnel courant s'établit à 1,693 milliard d'euros, en progression de 39% sur un an. La marge opérationnelle courante s'élève à 4,5 % en 2021, supérieure à son niveau de 2019 (4,4%). Le chiffre d'affaires atteint 37,6 milliards d'euros, un niveau comparable à celui de 2019. Par rapport à 2020, il est en hausse de 8 % (+7 % à périmètre et change constants).

Eiffage

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Eiffage a fait le point sur ses perspectives pour 2022. Le groupe anticipe ainsi une nouvelle progression de ses résultats, en Travaux comme en Concessions. Dans les Travaux, Eiffage table sur une légère augmentation de son chiffre d'affaires, porté par une dynamique commerciale qui compense la baisse d'activité prévue sur les chantiers du Grand Paris Express et permet aux métiers de rester sélectifs dans leur prise d'affaires.

Fnac Darty

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Fnac Darty a confirmé ses objectifs d'atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé (hors IFRS 16) d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023, et un cash-flow libre opérationnel (à données comparables) d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025. Concernant 2022, le groupe explique que le début de l'année reste perturbé par la crise sanitaire et la montée progressive de l'inflation.

Ipsos

La profitabilité d'Ipsos en 2021 est en hausse significative par rapport à l'an dernier. Le spécialiste des études par enquête affiche une marge opérationnelle record de 12,9% contre 10,3% en 2020 et 9,9% en 2019. Elle est également largement supérieure à l'objectif de 11% que la société avait fixé pour 2021 lors de son programme T.U.P. (Total Understanding Project), lancé en 2018. Le résultat net, part du groupe, s'établit à 183,9 millions d'euros contre 109,5 millions en 2020. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16,8% à 2,15 milliards d'euros. La croissance interne s'est élevée à 17,9%.

Nexity

Le résultat net part du groupe de Nexity pour l'exercice 2021 s'élève au niveau record de 325 millions d'euros, dont 137 millions d'euros de résultat non courant, contre 113 millions d'euros en 2020. Egalement au plus haut historique, le résultat opérationnel courant nouveau périmètre a progressé de 32% pour atteindre 371 millions d'euros. La marge opérationnelle courante du promoteur immobilier a progressé dans tous les métiers et atteint 8% retrouvant ainsi un niveau proche de son niveau de 2019. Elle s'était élevée à 6,3% en 2020.

Ramsay Santé

Ramsay Santé a publié mercredi soir ses résultats au titre du premier semestre 2021-2022. Entre juillet et décembre 2021, le groupe de cliniques et d'hôpitaux a dévoilé un résultat net (part du groupe) de 59,6 millions d'euros, contre un bénéfice de 47,3 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à 335,4 millions d'euros (+7,4% sur un an). Quant au chiffre d'affaires, il ressort à 2,04 milliards d'euros, en hausse de 6,6 %. Ramsay Santé explique que ses résultats sont en amélioration grâce à une solide performance dans les pays nordiques.

Saint-Gobain

Le groupe spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

Seb

Le fabricant de petit électroménager publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

Sopra-Steria

Le résultat net part du groupe de Sopra-Steria en 2021 a atteint 187,7 millions d'euros représentant une augmentation de 75,8 % par rapport à 2020 et de 17,1 % par rapport à 2019. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 339,3 millions, en hausse de 29,9 %. Le résultat opérationnel d'activité s'est établi à 379,2 millions, en hausse de 26,3 % par rapport à 2020. Le taux de marge opérationnelle d'activité a fortement rebondi à 8,1 % (7,0 % en 2020 et 8,0% en 2019). Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 4,6828 milliards, en croissance de 9,8%.

TotalEnergies

TotalEnergies a fait une découverte significative d'huile légère et de gaz associé sur le prospect Venus, situé sur le bloc 2913B dans le bassin d'Orange, au large de la Namibie. Le puits Venus 1-X a traversé un réservoir du Crétacé inférieur de bonne qualité et rencontré environ 84 mètres d'huile légère, indique la compagnie dans un communiqué. Le bloc 2913B couvre une superficie d'environ 8 215 km² dans l'offshore profond de la Namibie. Il est opéré par TotalEnergies avec une participation de 40 %, aux côtés de QatarEnergy (30 %), Impact Oil and Gas (20 %) et NAMCOR (10 %).

