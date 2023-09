Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 21 septembre 2023

(AOF) - Abivax

Le spécialiste des maladies inflammatoires dévoilera ses résultats du premier semestre.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile dévoilera ses résultats du premier semestre.

Alten

Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT communiquera ses résultats du premier semestre.

Carrefour

Carrefour a conclu un accord avec El Corte Inglés en vue de l'acquisition de 47 magasins sous enseigne SuperCor en Espagne. Le périmètre de la transaction comprend des supermarchés et des magasins de proximité situés notamment dans les régions de Madrid, de Catalogne, d'Andalousie et de Valence. La valeur d'entreprise de l'opération est de 60 millions d'euros. Le distributeur prévoit de convertir les magasins acquis aux enseignes Carrefour Market, Carrefour Express et Supeco.

Cegedim

Cegedim enregistre, au premier semestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 301,0 millions d'euros, en progression de 12,5% en données publiées par rapport à l'an dernier, et un résultat opérationnel de 9,3 millions d'euros, en hausse de 6,8 millions d'euros. Le spécialiste du numérique en santé anticipe une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires 2023 d'au moins 10% par rapport à 2022, et un résultat opérationnel courant qui s'orientera à la hausse, avec notamment les premiers retours sur les investissements réalisés sur Cegedim Santé et sur l'international.

DMS

Le spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances, destinée principalement à la radiologie et à l'ostéodensitométrie indiquera ses résultats du premier semestre.

Engie

Engie a annoncé l'acquisition d'Ixora Energy Ltd, un des leaders de la production de biométhane basé au Royaume-Uni depuis 2017. L'acquisition, sécurisée pour un montant de 64,8 millions de livres sterling, a été réalisée auprès du gestionnaire d'investissement responsable Downing LLP. Cette acquisition qualifiée de " stratégique " permet au groupe d'ajouter trois nouvelles unités de production à son portefeuille. Situées dans le Devon et le Somerset, elles produisent un total de 160 GWh de biométhane par an.

Eurofins

Le spécialiste des services bio-analytiques donnera ses résultats du premier semestre.

Genoway

La biotech " spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives " présentera ses résultats du premier semestre.

Guerbet

Guerbet annonce un résultat net de 1,3 million d'euros au 1er semestre, contre 3,3 millions il y a un an . Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale souligne que son chiffre d'affaires au 30 juin s'élève à 378,6 millions d'euros , en progression de 2% par rapport à la même période de 2022. L'Ebitda atteint 45,9 millions d'euros contre 50,5 millions il y a un an, avec un taux de marge à 12,1% contre 13,6% en 2022. Guerbet confirme anticiper pour 2023 une croissance supérieure à 5% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable et TCC.

IT Link

L'entreprise de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Invibes Advertising

Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale, a enregistré une perte nette de 446 000 euros au titre du premier semestre 2023, contre -1,49 million d'euros un an plus tôt. Sur la période, l'Ebitda est ressorti positif, à 192 000 euros contre -967 000 euros. La perte opérationnelle a été réduite par plus de 4, à 407 000 euros. Par ailleurs, le chiffre d'affaires, en baisse de 6%, atteint 12,4 millions d'euros, reflétant une évolution contrastée selon les pays .

Kalray

Le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données a annoncé ses résultats du premier semestre. A suivre...

Quadient

Quadient a dévoilé un résultat net part du groupe de 36 millions d'euros, en hausse de 24,2 % et un Ebit courant de 68 millions d'euros, en hausse organique de 8 %. Ce dernier a bénéficié de l'amélioration de la profitabilité des activités software et de consignes colis. " La bascule de notre modèle vers des formules d'abonnement en mode SaaS touche à sa fin ", a expliqué le Directeur général, Geoffrey Godet. La marge d'EBIT courant s'est élevée à 13% contre 12,5%, un an auparavant.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable (Power Purchase Agreement ou PPA) d'une durée de 15 ans avec TotalEnergies portant sur l'achat d'énergie solaire pour ses 125 sites industriels d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada). Ce PPA de 100 MW, également nommé Danish Fields Solar Project (Danish Fields), devrait diminuer les émissions de CO2 liées à l'électricité (émissions de scope 2) du spécialiste des matériaux de construction en Amérique du Nord à hauteur de 90 000 tonnes par an. Le site de Danish Fields devrait être mis en service d'ici fin 2024.

SQLI

Le spécialiste de services dédiés au monde du digital dévoilera ses résultats du premier semestre.

Transgene

Transgene annonce que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses autres actifs financiers courants s'élevaient à 7,3 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 26,8 millions d'euros au 31 décembre 2022. La biotech spécialiste des produits d'immunothérapie contre les cancers voit sa visibilité financière " étendue jusqu'à fin 2024 ". La perte nette s'établit à 15,9 millions d'euros au premier semestre 2023, contre 15,3 millions d'euros sur la même période de 2022.

Valneva

Au premier semestre 2023, Valneva essuyé une perte nette de 35 millions contre une perte nette de 171,5 millions d'euros au premier semestre 2022. Les ventes de produits ont plus que doublé pour atteindre 69,7 millions d'euros contre 33,3 millions au premier semestre 2022. Elles " ont bénéficié de la reprise continue du marché des voyageurs et d'augmentations de prix ". Le chiffre d'affaires total a atteint 73,7 millions contre 93,2 millions d'euros, un an plus tôt.