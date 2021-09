Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 2 septembre 2021

(AOF) - AKKA Technologies

AKKA Technologies a été sélectionné par un OEM automobile mondial pour fournir des services d'ingénierie et de production en Amérique du Nord. Ce contrat pluriannuel devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 60 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Dans le cadre de cet engagement, AKKA mobilisera ses compétences en matière d'ingénierie et de production automobile pour contribuer à l'amélioration de la qualité opérationnelle de cet OEM, à corriger les défauts et à réduire les délais de commercialisation des nouveaux véhicules.

Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition d'AET France, société de tests basée en France, proposant des services de développement de produits, de gestion de projet et de tests d'expérience utilisateur pour le marché des Biens de consommation. Fondée en 2010, elle compte 25 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2020.

Innate Pharma

Deux présentations orales importantes d'Innate Pharma sont à venir au congrès virtuel annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology). Le 17 septembre, son partenaire AstraZeneca présentera des données récentes de l'essai de phase 2 COAST, portant sur la survie sans progression (PFS) avec durvalumab en combinaison avec de potentiels nouveaux médicaments, monalizumab et oleclumab, un anticorps anti-CD73, dans le cancer du poumon non à petites cellules, non opérable, de stade III.

Lagardère

Lagardère a signé un accord avec l'acteur majeur de e-commerce JD.com et l'entreprise publique d'investissement, China Jianyin Investment (JIC), en vue de leur entrée au capital de la société Lagardère Travel Retail Asia, pour une participation totale de 22,36% du capital (dont 18,63% pour JD.com et 3,73% pour JIC). Financière Agache, la société d'investissement de la famille de Bernard Arnault, va céder l'intégralité de ses parts dans Lagardère Capital, la holding personnel d'Arnaud Lagardère en échange d'actions Lagardère SA.

Navya

Navya a annoncé son premier déploiement sur voie publique au Royaume-Uni au sein du Harwell Science and Innovation Campus, un site dédié à l'innovation. La navette du groupe transportera employés et visiteurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sein de ce hub britannique dédié aux sciences et technologies. Situé dans l'Oxfordshire, en Angleterre, le Harwell Science and Innovation Campus s'étend sur 700 hectares, accueille plus de 6 000 personnes.

Stef

Le groupe spécialisé dans la logistique du froid publiera ses résultats du premier semestre.

Tikehau Capital

Tikehau Capital a été sélectionné par les autorités fédérales belges pour gérer le Belgian Recovery Fund, qui allouera jusqu'à 350 millions d'euros au financement des entreprises belges impactées par la crise du Covid. Ce mandat confirme le rôle actif de Tikehau Capital dans le financement de la relance économique en Europe. Le lancement du Belgian Recovery Fund s'inscrit dans le contexte de la relance économique post-Covid en Belgique et vise à soutenir l'économie et les entreprises belges.

Transgene

Transgene a annoncé sa participation au lancement de Persist-Seq, un nouveau consortium international composé de pionniers universitaires et industriels dans le domaine de la recherche sur le cancer. Ce programme de recherche collaboratif vise à fournir à la communauté de recherche en cancérologie un processus de référence pour le séquençage de cellule unique. Pour cela, le consortium ambitionne de développer et valider de bonnes pratiques, ainsi que générer et analyser des données de haute qualité.

Valneva

Des membres de l'équipe dirigeante de Valneva participeront au 11ème symposium annuel des biotechs organisé par Goldman Sachs qui se tiendra le 7 septembre 2021. Thomas Lingelbach, CEO de Valneva et David Lawrence, acting CFO, reviendront notamment lors de rendez-vous avec des investisseurs institutionnels sur les dernières nouvelles annoncées pour les candidats vaccins du groupe contre la maladie de Lyme (VLA15), la Covid-19 (VLA2001) et le chikungunya (VLA1553).