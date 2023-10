Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 19 octobre 2023

(AOF) - Amoeba

Amoeba annonce la publication d'un troisième article scientifique, évalué par des pairs, sur son application biocontrôle dans le numéro spécial " Biological Control of Plant Diseases II " de Plants, journal du groupe MDPI. La société spécialiste du traitement du risque microbiologique précise que cet article présente, pour la première fois à la communauté scientifique internationale, l'efficacité des produits de biocontrôle d'Amoéba à base du lysat de l'amibe non pathogène Willaertia magna C2c Maky sur le mildiou et les oïdiums de la tomate.

Aubay

Dans un environnement économique incertain, Aubay délivre un volume d'affaires de 123,6 millions d'euros au troisième trimestre en hausse organique de +2,5% en dépit d'un effet calendaire défavorable (-1 jour ouvré de facturation). Le chiffre d'affaires consolidé s'établit ainsi à 398,7 millions d'euros sur 9 mois, en croissance de +5,1%. Son chiffre d'affaires de ce troisième trimestre en France ressort à 64,2 millions d'euros en hausse purement organique de +3,6%.

Drone Volt

Drone Volt indique que sa marge brute au troisième trimestre a progressé passant de 14 à 23% grâce au démarrage de l'offre de service Drone Volt Expert. Elle s'élève à 706 000 euros sur ce trimestre contre 555 000 euros au troisième trimestre 2022. Toutefois, Drone Volt a ainsi réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3,1 millions d'euros, soit un repli de 23%. En cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice, Drone Volt a généré un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros (+138%) et une marge brute de 2,5 millions (+29%).

Edenred

Les revenus d'Edenred s'élèvent à 634 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de +25,3% en données publiées (+23,7% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2022. Son chiffre d'affaires opérationnel est de 575 millions d'euros, en croissance de +19,0% en données publiées (+16,2% en données comparables). - La progression continue de l'activité et la hausse des taux d'intérêt dans la plupart des régions portent ses autres revenus à 59 millions d'euros sur ce troisième trimestre, contre 23 millions d'euros en 2022.

GL events

Sur les 9 premiers mois de l'année, GL events a publié un chiffre d'affaires à 1,015 milliard d'euro en hausse de 26%. " Avec une progression de l'activité de 16% au troisième trimestre, notre groupe franchit pour la première fois le seuil symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, grâce à la dynamique commerciale en Europe et Amérique du Sud et la confirmation de la reprise en Chine ", a déclaré la direction de GL events dans un communiqué.

Pernod Ricard

Pernod Ricard a dégagé un chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice 2023/24 à 3,042 milliards d'euros, soit un recul de 2% en croissance interne et de 8% en publié, avec un effet de change défavorable, partiellement compensé par l'effet périmètre. Comme attendu, le premier trimestre est en léger déclin, en particulier aux Etats-Unis où les ventes du premier trimestre sont en recul, sur une base de comparaison élevée et dans un contexte de normalisation du marché des spiritueux.

Ramsay Santé

Ramsay Santé annonce que son résultat net après impôt part du groupe à fin juin 2023 s'est établi à 49,4 millions d'euros, soit 1,1% du chiffre d'affaires, en recul de plus que moitié par rapport à l'année précédente, " en raison de la contraction du résultat opérationnel et de l'augmentation du coût de la dette ". Le groupe d' hospitalisation privée précise que son chiffre d'affaires a augmenté de 9,3% pour atteindre 4,7 milliards d'euros, soutenu par " une croissance de l'activité dans toutes les régions " et par " les récentes acquisitions dans les pays nordiques ".

Renault

Renault a dégagé un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2023 qui s'élève à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6% par rapport au troisième trimestre 2022. À taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 13,8%. Son chiffre d'affaires " Automobile " atteint 9,4 milliards d'euros, en hausse de 5,0% par rapport au troisième trimestre 2022. À taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 11,3%. Ses ventes mondiales ont atteint 511 000 véhicules sur ce troisième trimestre, en hausse de 6,1% par rapport au troisième trimestre 2022.

SergeFerrari

Le chiffre d'affaires au troisième trimestre 2023 de SergeFerrari s'élève à 73 millions d'euros, en recul de 8,3% à périmètre et change courants et de 12,8% à périmètre et change constants, comparé au troisième trimestre de l'exercice 2022 qui avait connu de fortes performances commerciales. Cette évolution résulte d'un effet périmètre de +6,5% (+5,1 millions d'euros), résultat de la politique de croissance externe ciblée et l'apport des activités Solutions (biogaz, fish-farming et mise en œuvre des matériaux composites), et de la société Markleen.

Smaio

Smaio publie un chiffre d'affaires au premier semestre 2023 à 4 millions d'euros, hors opérations intra-groupe, en hausse de 203% grâce au paiement d'étape de 3 millions de dollars (quelque 2,8 millions d'euros ) de NuVasive. Le spécialiste de la chirurgie rachidienne complexe enregistre un résultat net de 1,6 million d'euros contre 5,4 millions il y a un an. Il souligne que sa trésorerie atteint 7,3 millions d'euros au 30 juin 2023, hors 1,5 million d'euros de financements non dilutifs obtenus auprès des banques historiques.