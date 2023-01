Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 19 janvier 2023

(AOF) - Accor

Accor a réalisé la cession de sa participation résiduelle de 3,3% dans H World Group Limited, qui portait auparavant le nom de Huazhu Group Limited, pour 460 millions de dollars. Cette transaction permet de finaliser la création de valeur de l'investissement initié en 2016. La valeur de cession cumulée depuis 2019 atteint 1,2 milliard de dollars, à comparer à un investissement initial de moins de 200 millions de dollars. Ceci contribue à la stratégie " asset-light " de simplification du bilan du groupe. À l'issue de cette opération, Accor ne détient plus aucun titre du capital de H World.

Agripower

Agripower poursuit sa très bonne dynamique commerciale en méthanisation individuelle, avec une offre et une expertise parfaitement en phase avec les attentes des agriculteurs. Sur le premier semestre 2022-2023, la société a signé 22 nouveaux projets (vs 14 au premier semestre 2021-2022) pour un montant de chiffre d'affaires cumulé de 6,1 millions d'euros en progression de 59,1% par rapport au premier semestre 2021-2022 (3,8 millions d'euros). Cette performance s'inscrit dans la continuité de la bonne dynamique enclenchée lors de l'exercice précédent.

Arkema

Arkema a signé un accord à long terme avec Engie, à compter du 1er janvier 2023, pour la fourniture de 300 GWh/an de biométhane renouvelable en France. Il s'agit de l'un des plus importants contrats privés de biométhane en Europe à ce jour. Ce contrat, ainsi que les projets d'efficacité énergétique en cours, permettront au groupe chimique de réduire encore très significativement l'empreinte carbone de ses gammes bio-sourcées de haute performance de polyamide 11 Rilsan et d'élastomères Pebax Rnew.

Biosynex

Le laboratoire français Biosynex, qui conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Boiron

Le spécialiste de l'homéopathie présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Danone

La multinationale alimentaire française Danone annonce aujourd'hui la nomination de trois Directeurs Généraux Adjoints (DGA) aux compétences élargies, pour accroître sa performance sur ses marchés en rapprochant les catégories et les régions : Véronique Penchienati-Bosetta, Shane Grant et Juergen Esser. Directement rattachés à Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général du groupe, ils poursuivront la mise en œuvre de la stratégie Renew Danone. Danone annonce aussi la nomination de Pablo Perversi en tant que Directeur Général Europe.

Drone Volt

Constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle, Drone Volt annonce que son chiffre d'affaires annuel 2022 a atteint un niveau record de 13,4 millions d'euros, en croissance de 53% sur 1 an. Ce volume d'affaires est nettement supérieur à l'objectif de croissance à deux chiffres, fixé en cours d'exercice, et au seuil de 10 millions d'euros, visé à partir de novembre dernier. Cette performance tient à une très bonne fin d'année, illustrée par un quatrième trimestre en progression de 126%, à 5,4 millions d'euros.

Fermentalg

L'expert français des microalgues dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

GL Events

Le groupe d'évènementiel annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

HRS

Le concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Roche Bobois

Roche Bobois a signé deux opérations de rachat structurante pour le groupe pour un total de 13 magasins franchisés en France (12 dans la partie nord de la France et un en Bretagne) et représentant au global environ 21 millions d'euros de volume d'affaires HT. Roche Bobois consolide ainsi significativement son ancrage dans la partie Nord de la France et a d'ores et " déjà identifié un fort potentiel d'amélioration des volumes et de la rentabilité avec les aménagements nécessaires ".

Serge Ferrari

SergeFerrari Group, spécialiste des matériaux composites souples innovants, a enregistré au quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 88,98 millions d'euros, en progression de 25,4%. Il a augmenté de 17,5% à périmètre et change constants. Le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires record de 338,7 millions d'euros, au-dessus de son objectif initial de 325 millions d'euros, relevé à 335 millions d'euros au cours de l'année, et en augmentation de 18,5% à périmètre et change courants et en hausse de 14,2% à périmètre et change constants.

Stellantis

Stellantis a annoncé que Andrea Agnelli, Administrateur non exécutif de Stellantis proposé par Exor et nommé le 4 janvier 2021 pour un mandat de quatre ans commencé le 17 janvier 2021, démissionnera de ses fonctions de membre du Conseil d'administration du constructeur automobile. La démission prendra effet à la clôture de l'Assemblée générale annuelle de Stellantis. Exor désignera l'Administrateur qui lui succédera pour nomination à l'Assemblée générale.

UV Germi

Le spécialiste de la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Vetoquinol

Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 540 millions d'euros pour l'exercice 2022, en progression de 3,6 % à données publiées et en repli de 0,8 % à changes constants. Le spécialiste de la santé animale souligne que les " produits essentiels " qui représentent 56,3 % des ventes du laboratoire en 2022, et le segment des animaux de compagnie " affichent des croissances en données publiées de 4,5 % et 9,1 % respectivement ", relevant que " les activités les mieux orientées du laboratoire sont celles qui sont au cœur de son projet stratégique ".

Virbac

Le groupe Virbac annonce que son chiffre d'affaires annuel a cru de 9,6% à taux de change et périmètre comparables (+14,3% à taux réels), grâce à une activité exceptionnelle enregistrée au quatrième trimestre. Le spécialiste de la santé animale affiche un chiffre d'affaires annuel de 1, 216 milliard d'euros, après un dernier trimestre à 294,9 millions, en progression de 19,7% par rapport à la même période de 2021. A la clôture, avant la publication de ces résultats, le titre Virbac perdait 1,17% à 254,50 euros, mais gagnait 4,95% sur cinq jours. L'action perd plus de 35% sur un an.