Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 16 décembre 2021 information fournie par AOF • 16/12/2021 à 09:00



(AOF) - Capelli

Le chiffre d'affaires de Capelli au premier semestre 2021-2022 s'est élevé à 141,1 millions d'euros, en progression de 9,5% (dont +25% au second trimestre), tiré notamment par l'international, en hausse de 90% sur la période. L'EBITDA est de 15,3 millions d'euros, en hausse de 30,8% et représentant une marge de 10,8%. Le résultat net part du groupe est quant à lui de 1,8 million, alors qu'il était de 2,1 millions il y a un an.



Le Directoire de Klépierre a décidé le 15 décembre 2021, avec effet au même jour, de procéder à l'annulation de 3 493 860 actions rachetées entre le 6 janvier 2020 et le 13 mars 2020 dans le cadre du programme de rachat d'actions mis en place en février 2019. Cette décision du Directoire de Klépierre a été prise conformément aux autorisations financières en vigueur et notamment celle portant sur la réduction de capital, objet de la 19e résolution approuvée par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2021.



Innate Pharma

Innate Pharma a annoncé que le premier patient a été traité dans un essai clinique de Phase 1/2 (NCT05086325) évaluant IPH6101/SAR443579 chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde récidivante ou réfractaire (LAM R/R), de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B (LAL de type B) ou d'un syndrome myélodysplasique de haut risque (SMD-HR).



Navya a annoncé le lancement de la version " 6.X " de son logiciel de conduite autonome Navya Drive, étape majeure dans le passage au déploiement de solutions commerciales de niveau 4. Fort de ses deux dernières années de recherche et de développement, Navya déploie depuis plusieurs semaines sa nouvelle version de logiciel entièrement repensée.



Partouche a réalisé mercredi soir son point d'activité pour le quatrième trimestre de son exercice 2020-2021 (août à octobre). Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a réalisé un chiffre d'affaires de 94,3 millions d'euros sur la période, soit une très légère hausse de 0,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, Partouche a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 25,6% à 255,7 millions d'euros.



Riber

Une grande entreprise européenne d'électronique a commandé un système cluster MBE 412 entièrement automatique pour le développement de son activité de matériaux à base d'antimoine avec l'objectif de produire des dispositifs pilotes de détection optoélectroniques. L'instrument EZ-Curve de Riber sera intégré au système pour un meilleur contrôle du processus de croissance et un plus grand rendement de production de l'épiwafer.



Le conseil d'administration de Sanofi a nommé Gilles Schnepp, administrateur indépendant de Sanofi, président du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE. Gilles Schnepp quitte ses fonctions au sein du comité d'audit.



Spie

Sprie a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de NexoTech, un fournisseur de services de maintenance et d'installation de réseaux à haut débit en cuivre et en fibre optique (FttX), ainsi que de services pour le déploiement du FttX en Pologne. Avec cette acquisition, le spécialiste des services multi-techniques entre sur le marché polonais des infrastructures de télécommunication et renforce sa position de " pure-player " pour les services multi-techniques dans ce pays.



Valneva a annoncé des premières données positives, dans le cadre de son étude de phase 1/2 concernant l'utilisation de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001, comme dose de rappel. Ces données initiales confirment que VLA2001 a significativement augmenté l'immunité des participants ayant reçu le même vaccin en immunisation primaire.



Vranken-Pommery

Vranken-Pommery Monopole, au travers de sa filiale Vranken-Pommery Production, a finalisé un emprunt obligataire de 60 millions d’euros sous forme de placement privé auprès de Barings. Dans le cadre de son plan de désendettement et dans un contexte de reprise d’activité forte, Vranken-Pommery Monopole sécurise une partie significative de sa dette par un emprunt de 60 millions d’euros à dix ans à 2,67%.