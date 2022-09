Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 15 septembre 2022

(AOF) - Abivax

La biotech publiera ses résultats du premier semestre.

Amundi

Amundi et CACEIS, établissement bancaire spécialisé dans les services financiers filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, renforcent leur partenariat stratégique pour accélérer le développement de Fund Channel, la plateforme de distribution de fonds B-2-B. Aux termes de cet accord, CACEIS acquiert 33,33 % de Fund Channel, dont Amundi reste l'actionnaire majoritaire.

Aubay

Aubay a vu son résultat net part du groupe progresser de 11,2 à 17,3 millions d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel d'activité a bondi de 18,5% à 26,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge record pour un premier trimestre de 10,3%. Elle dépasse pour la première fois le cap des 10%. Elle s'était élevée à 9,6% un an plus tôt. " Cette forte hausse s'explique par la très bonne tenue de l'activité, avec notamment un taux d'utilisation des consultants de 95,2% contre 93,8% au 30 juin 2021 et un calendrier favorable ce semestre en termes de jours ouvrés ", a expliqué Aubay.

Carmat

Carmat a accusé au premier semestre 2022 une perte nette de 26 millions d'euros contre une perte de 26,4 millions au premier semestre 2021. En raison de la suspension volontaire, à titre temporaire, des implantations de son cœur artificiel Aeson, décidée le 2 décembre 2021, la medtech n'a enregistré aucun chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2022. La société est en cours de reconstitution d'un stock de prothèses implantables, avec pour objectif de reprendre les implantations d'Aeson en octobre 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires.

Dékuple

Dékuple a finalisé sa prise de participation majoritaire au capital de l'agence de communication Brainsonic, "leader de l'engagement". Brainsonic est une société rentable et en croissance, qui devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 17 millions d'euros en 2022. La société sera consolidée dans les comptes de Dékuple à compter du 1er septembre 2022.

Esker

Le résultat net d'Esker s'est inscrit en hausse de 34% pour atteindre 10,1 millions d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel courant a progressé de 42% à 13,1 millions d'euros. "Cette performance provient de l'effet combiné d'excellentes performances opérationnelles, d'un effet de translation de change très favorable (+1,1 million d'euros) et de l'ajustement en fonction de l'évolution du cours de bourse d'Esker des provisions pour taxes sur plans d'actions gratuites passées en 2021 (2,2 million d'euros) ", a précisé la société.

Esso

Esso a réalisé au premier semestre 2022 un résultat net du groupe (qui comprend les effets stocks positifs de 868 millions d'euros) de 1,075 milliard d'euros contre 229 millions au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel du groupe est un gain de 1,266 milliard. Au premier semestre 2021, le résultat opérationnel était positif de 308 millions, et les effets stocks positifs pour 367 millions.

Hipay Group

Le prestataire de services de paiement a publié ses résultats du premier semestre.

Innate Pharma

La société spécialisée dans la biotechnologie a publié ses résultats du premier semestre.

Prodways

Prodways, spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle, a enregistré de solides résultats au titre du premier semestre 2022. Le résultat net part du groupe ressort à 3,5 millions d'euros, en hausse de 3,8 %. L'Ebitda courant s'élève à 7,9 millions d'euros, en progression de 3,4 %. Son résultat opérationnel est cinq fois plus important que celui du premier semestre 2021, à 5,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'établit à 41,5 millions d'euros, en croissance de 7,4 %.

Publicis

Le Conseil de Surveillance de Publicis Groupe, qui s'est réuni le 14 septembre sous la présidence de Maurice Lévy, a renouvelé le mandat pour une durée de quatre ans d'Arthur Sadoun, actuel président du directoire.

TotalEnergies

TotalEnergies a finalisé la cession de sa participation de 18% dans le champ pétrolier onshore de Sarsang, dans la région du Kurdistan irakien, à ShaMaran Petroleum Corp, une société cotée au Canada et en Suède et spécialisée dans l'exploration et le développement pétroliers au Kurdistan, pour un montant ferme de 155 millions de dollars. Un montant conditionnel supplémentaire de 15 millions de dollars pourra s'ajouter en fonction de la production et des prix du baril.

Vetoquinol

Le laboratoire spécialisé dans la santé animale annoncera ses résultats du premier semestre.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale publiera ses résultats du premier semestre.