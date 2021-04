Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 15 avril 2021

(AOF) -

AB SCIENCE

AB Science a obtenu l'accord de Société Générale, Bpifrance et Banque Populaire pour un financement d'un montant total de 6 millions d'euros sous la forme d'un prêt garanti par l'État (PGE), dans le contexte de la pandémie de COVID-19. " Ce prêt non dilutif fait suite aux augmentations de capital réalisées en fin d'année dernière et nous permet de renforcer notre position de trésorerie ", a déclaré Alain Moussy, co-fondateur et Président Directeur Général d'AB Science.

CATANA GROUP

Le spécialiste des navires de plaisance publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.

FDJ

La loterie nationale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

FNAC DARTY

Le distributeur de produits culturels et de loisirs publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

GENEURO

Des données publiées dans la revue EBioMedicine du Lancet montrent que la protéine de l'enveloppe pathogène du rétrovirus endogène humain W (HERV-W ENV) a été trouvée sur les lymphocytes de patients hospitalisés atteints du Covid-19, et qu'il existe un lien entre le niveau d'expression de cette protéine et la gravité de la maladie, révèle la biotech GeNeuro. Les propriétés pro-inflammatoires de HERV-W ENV pourraient servir " d'accélérant " à l'activation du système immunitaire inné et alimenter l'évolution de la maladie vers une forme plus sévère, et affecter la récupération à long terme.

KAUFMAN ET BROAD

Le groupe de construction et de développement immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.

L'OREAL

Le géant des cosmétiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

MCPHY ENERGY

McPhy a signé un accord stratégique avec TSG, premier fournisseur européen de services d'installation et de maintenance pour les réseaux de distribution d'énergie (carburants traditionnels, bio-carburants, gaz naturel, électricité, hydrogène...) en Europe, en vue de lui confier la maintenance d'une partie de ses stations hydrogène et répondre conjointement à certains appels d'offres.

PHERECYDES PHARMA

La biotech française Pherecydes Pharma introduite en Bourse en février dernier a accusé en 2020 une perte nette de 1,395 million d'euros contre une perte de 1,222 million pour l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation à fin 2020 ressort en perte de 3,426 millions contre une perte de 2,691 millions un an plus tôt. Cette évolution s'explique principalement par la baisse des produits d'exploitation entre les deux exercices.

PIERRE & VACANCES

Pierre & Vacances a réalisé mercredi soir son point d'activité au titre de son premier semestre 2020-2021 (octobre à mars). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d'affaires de 297,2 millions d'euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre est en repli de 57,3% par rapport au premier semestre 2019-2020.

PUBLICIS

Publicis a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 2,392 milliards d'euros, en baisse de 3,6%. En organique cependant, la croissance est ressortie à 2,8% grâce aux Etats-Unis (+4,7% en organique) et à l'Asie (+5,7%). Le troisième groupe publicitaire mondial a salué un début d'année meilleur que prévu. Concernant le deuxième trimestre, il estime pouvoir recouvrer entre 60% et 80% de la baisse de revenu enregistrée au même trimestre en 2020.

UMANIS

Umanis a dévoilé un résultat, part du groupe, en progression de 92% à 14,2 millions d'euros. L'Ebitda du spécialiste de la data, du digital et des solutions métiers s'est établi à 24,2 millions d'euros, en progression de 9%. La marge d'Ebitda est ressortie à 11,2% en 2020, contre 10,1% pour l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 214,9 millions d'euros, en repli de 2%. La société prévoit de rembourser intégralement son PGE (Prêt Garanti par l'Etat) de 10 millions d'euros à sa date anniversaire en juin 2021.

VALBIOTIS

Valbiotis a annoncé le large succès de l'augmentation de capital par placement privé, ouverte à certaines catégories de bénéficiaires, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres. Compte tenu de la très forte demande émanant à la fois d'investisseurs français et internationaux, Valbiotis a décidé de fixer le montant de l'augmentation de capital à 15 millions d'euros, contre environ 12 millions d'euros initialement prévus.

VETOQUINOL

Le laboratoire pharmaceutique vétérinaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

VINCI

Le réseau des aéroports gérés par VINCI Airports a accueilli un peu plus de 10 millions de passagers au 1er trimestre 2021, un chiffre en contraction de 82,4% par rapport au 1er trimestre 2019. Le mois de mars a connu la même tendance avec une diminution de trafic de 82,7%. Le trafic reste pénalisé par la poursuite de l'épidémie dans certaines régions. Le trafic aérien a fortement ralenti au premier trimestre sur le continent européen en raison de l'intensification de l'épidémie de Covid-19.

VIRBAC

Le spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

WORLDLINE

L'Assemblée générale annuelle du groupe Worldline se tiendra le 20 mai 2021 à 14h30. Cette année, comme en 2020, du fait du contexte de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19) et compte tenu du maintien de l'état d'urgence sanitaire, elle se tiendra à huit clos, hors la présence physique des actionnaires.