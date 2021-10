Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 14 octobre 2021

(AOF) - Adocia

Le partenaire chinois d'Adocia, Tonghua Dongbao, a reçu l'autorisation de commencer le programme de Phase 3 de l'insuline ultra-rapide BioChaperone Lispro pour le traitement des diabètes de type 1 et 2 en Chine. Ce programme clinique de Phase 3 inclura plus de 1300 personnes atteintes de diabète et devrait être pivot pour l'enregistrement du produit en Chine. L'entrée du premier patient dans l'essai déclenchera un paiement d'étape en faveur d'Adocia.

Catana

En croissance de 22%, Catana a franchi la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre de son exercice 2019/2020. Les ventes de bateaux neufs ont grimpé de 26% pour représenter 93% du chiffre d'affaires global du groupe. Le groupe a continué d'être porté par le succès de la gamme Bali, toujours plébiscitée dans son marché.

Covivio

Covivio a annoncé la signature d’un accord locatif avec Samsung Electronics France portant sur une surface de 10 500 mètres carrés, au sein de l’immeuble de bureaux So Pop, situé à Paris - Saint-Ouen. Les partenaires ont signé un accord locatif d’une durée de 9 ans et les équipes du spécialiste de l’électronique grand public rejoindront le site en mai 2022. L'immeuble a été acquis par Covivio en 2012 et accueillait jusqu'en 2018 le siège de Citroën.

FDJ

La loterie nationale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Genomic Vision

Genomic Vision a annoncé mercredi soir la nomination du Dr. Thierry Huet au poste de Directeur de la Recherche et du Développement. Diplômé d'un doctorat en virologie moléculaire obtenu sur la base de ses travaux à l'Institut Pasteur de Paris, Thierry Huet possède une expérience de plus de 30 années en R&D dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique. Thierry a complété sa formation scientifique par un cursus exécutif en Management et Stratégie à l'ESCP.

GL Events

Le chiffre d'affaires de GL Events s'est s'élevé à 228 millions d'euros au troisième trimestre 2021, soit une activité doublée par rapport au second et une hausse de 126,9% sur un an. Ceci malgré les contraintes qui pèsent encore en Amérique du Sud et sur les opérations internationales sur l'ensemble des zones. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires atteint 437,8 millions d'euros, en croissance de 19,2%, marquant la reprise de l'activité par rapport à la crise sanitaire subie en 2020.

Invibes Advertising

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 d'Invibes Advertising s'élève à 5,1 millions d'euros en hausse de 80%. Ces 3 trimestres consécutifs de forte croissance permettent à la société technologique spécialisée dans la publicité digitale d'afficher en cumul sur neuf mois une progression du chiffre d'affaires de 113% à 13,88 millions d'euros. Au quatrième trimestre 2021, Invibes Advertising est confiant dans le maintien d'un rythme de croissance soutenu.

Publicis

Publicis a relevé pour la deuxième fois de l'année ses objectifs 2021 dans le sillage de ventes trimestrielles très solides. Le géant français de la publicité bénéficie à plein de l'accélération de la reprise aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Le groupe a rappelé les gains de contrats significatifs comme ceux de Ferrero, Planet Fitness, TD Bank et Walmart. Au troisième trimestre, le revenu net a atteint 2,621 milliards d'euros, en croissance organique de 11,2%. Les ventes en Amérique du Nord, son premier marché, ont grimpé de 10,8% en organique à 1,6 milliard.

Prodware

Prodware a enregistré au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 6,3 millions d'euros contre un profit de 4,2 millions d'euros, un an auparavant. Compte-tenu de la diminution de la commercialisation des offres " on-premise " et de projections défavorables sur la croissance de ce mode dans le futur, le groupe a procédé à des tests d'impairment sur la valeur des actifs " on-premise " qui conduisent à constater une dépréciation exceptionnelle d'environ 5 millions d'euros.

Vetoquinol

Le laboratoire pharmaceutique vétérinaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vilmorin

Vilmorin a publié un bénéfice annuel 2020-2021 (exercice clôturé au 30 juin 2021) de 92,3 millions d'euros, après 66,2 millions l'an passé. Il s'agit du résultat le plus élevé pour le producteur de semences depuis l'exercice 2012-2013. Le résultat opérationnel consolidé s’élève quant à lui à 127,4 millions d’euros, en hausse sensible par rapport à l’exercice précédent (109,8 millions d’euros) ; il fait ressortir une marge opérationnelle comptable de 8,6 %, en croissance de 0,9 point par rapport à 2019-2020.

Vinci

Près de 30 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau Vinci Airports au troisième trimestre 2021, a fait savoir le groupe. Cela représente environ le double (+98%) du nombre de passagers accueillis au troisième trimestre 2020. Toutefois, par rapport au troisième trimestre 2019, le trafic reste en repli de 59%. "La reprise s'est stabilisée au mois de septembre par rapport aux mois de juillet/août mais devrait être relancée par la levée de certaines restrictions", déclare Vinci.