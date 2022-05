Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 12 mai 2022

(AOF) - Beneteau

A l'issue d'un premier trimestre dynamique, Beneteau a maintenu ses perspectives 2022. Ainsi, le spécialiste des bateaux de plaisance table toujours sur une croissance du chiffre d'affaires de 11 à 14% en données publiées et sur un résultat opérationnel courant compris entre 110 et 120 millions d'euros. Le groupe dit continuer de s'adapter aux tensions sur les approvisionnements qui brident la croissance.

Bouygues

Bouygues a accusé au premier trimestre 2022 une perte nette de131 millions d'euros contre un bénéfice de 21 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est stable à - 77 millions d'euros. La marge opérationnelle courante s'élève ainsi à - 0,9 % (- 1 % au premier trimestre 2021). Le chiffre d'affaires atteint 8,2 milliards d'euros, en hausse de 6 %. À périmètre et change constants, il progresse de 3 %. Le groupe a souligné que son ratio d'endettement net restait faible pour un premier trimestre à 16 % (contre 22 % fin mars 2021).

Eutelsat

L'opérateur de satellites publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Neurones

Au premier trimestre 2022, Neurones a réalisé un chiffre d'affaires de 162,6 millions d'euros, soit une croissance de 12,8% sur un an (+12,2% en organique). Le résultat opérationnel s'est établi quant à lui à 11,4% du chiffre d'affaires, contre 10,4% au premier trimestre 2021. Pour l'ensemble de l'année 2022, si les conditions macro-économiques ne connaissent pas une dégradation trop marquée, le conseiller en management et services numériques anticipe un chiffre d'affaires au moins égal à 625 millions d'euros et un résultat opérationnel supérieur à 10%.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé des accords définitifs en vue de la cession de International Decorative Surfaces (IDS), son activité de distribution spécialisée en revêtements de sol, plans de travail et stratifiés au Royaume-Uni, à Chiltern Capital. Par ailleurs, Saint-Gobain a également signé des accords définitifs en vue de la cession de deux sites de transformation de verre spécialisés dans la production de double vitrage au Royaume-Uni.

STMicroelectronics

STMicroelectronics indique la trajectoire vers son ambition à plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025 lors de son Capital Markets Day. Cette ambition s'appuiera selon le groupe sur la force de son modèle de fabricant de composants intégré et de ses relations avec ses clients. Elle sera basée sur sa stratégie établie dans les applications et sur ses marchés finaux.

Ubisoft

Ubisoft a réalisé un bénéfice net IFRS part du groupe de à 79,1 millions d'euros pour le compte de son exercice 2021-2022, en baisse par rapport aux 103,1 millions engrangés lors de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel IFRS a lui aussi reculé pour tomber à 241,5 millions d'euros (-16,6%). Les net bookings, l'équivalents du chiffre d'affaires ajusté, qui sert de référence à l'éditeur de jeux vidéo, s'est élevé à 2,13 milliards d'euros, en baisse de 5%, mais la marge brute a progressé de 1,8 point pour s'établir à 87,3%.

Veolia

Veolia a réalisé au premier trimestre 2022 un Ebit courant de 692 millions d'euros, en progression de 18% à périmètre et change constants par rapport au 31 mars 2021 combiné. L'Ebitda est en croissance de 33,4 % par rapport au 31 mars 2021 publié à change constant en raison d'un effet périmètre de +276 millions d'euros principalement lié à l'intégration des activités de Suez et d'une croissance organique de +7,8 %. Par rapport au 31 mars 2021 combiné, l'Ebitda progresse de +7,6 % à périmètre et change constants.