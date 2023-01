Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 12 janvier 2023

(AOF) - Alstom

Alstom fabriquera, fournira et mettra en service dix nouvelles rames Metropolis de 3 voitures chacune, y compris la fourniture du système de signalisation embarqué, pour le projet d'extension de la capacité de la ligne 1 du métro de Saint-Domingue. Alstom fabriquera les trains dans son usine de Santa Perpetua, à Barcelone. Cette nouvelle commande est une nouvelle étape dans la présence d'Alstom en République Dominicaine et dans son engagement de longue date en faveur du développement ferroviaire du pays, où Alstom a été un pionnier en fournissant des solutions technologiques de pointe.

DMS

DMS Imaging, division imagerie de Diagnostic Medical Systems Group, a annoncé que son partenaire commercial et industriel Fujifilm Healthcare Italie a remporté un appel d'offres pour 96 tables de radiologie télécommandées FDX Visionary-RF Premium fabriquées par DMS Imaging. Ce volume de tables télécommandées représente le contrat le plus important en termes de chiffre d'affaires jamais reçu par DMS Imaging.

Intrasense/Guerbet

Intrasense spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale annonce l'entrée à son capital du groupe Guerbet à hauteur de 39% par le biais d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 8,8 millions d'euros à un prix d'émission de 0,44 euro par action, soit une prime de 34,15% par rapport au dernier cours de bourse d'Intrasense. Guerbet prévoit de déposer prochainement, sur une base volontaire, un projet d'offre publique d'achat portant sur le solde des actions Intrasense, au prix de 0,44 euro par action, et sur les valeurs mobilières donnant accès au capital.

Korian

Korian, expert du soin et de l’accompagnement des personnes âgées et fragiles, annonce la finalisation de l’acquisition en Espagne de l’opérateur spécialisé dans la santé mentale Grupo 5, après avoir obtenu les autorisations nécessaires en matière réglementaire et en droit de la concurrence. Avec un chiffre d’affaires attendu à quelque 330 millions d’euros en 2023, en France, en Espagne et en Italie, Korian est désormais le troisième acteur privé du secteur en Europe.

Nexans

Nexans annonce aujourd'hui un investissement de 40 millions d'euros sur son site d'Autun, épicentre d'une stratégie plus globale – sur le territoire français, d'innovation, de développement durable et d'engagement sociétal. Alors que la demande en électricité devrait augmenter de 40% d'ici 2040 et que les réserves de matières premières sont limitées, Nexans capitalise ainsi sur son ancrage territorial français pour bâtir un écosystème fort et durable, autour de trois piliers clés : l'innovation, la circularité et l'usage de nouvelles technologies industrielles.

Orpea

Face aux mouvements inhabituels constatés sur son cours de bourse ces derniers jours, Orpea rappelle que, conformément aux annonces faites dans les communiqués de presse en fin d'année dernière, le groupe s'est engagé dans la négociation d'une restructuration financière drastique impliquant une capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées de la société Orpea SA et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 milliards d'euros pour financer son Plan de Refondation et atteindre une structure financière soutenable.

Sanofi

Sanofi a pris un engagement de capital pluriannuel supplémentaire envers Sanofi Ventures, son fonds d’investissement evergreen, qui portera le capital du fonds à plus de 750 millions de dollars. Sanofi Ventures continuera à jouer un rôle de partenaire financier auprès d’entreprises au portefeuille de projets au stade précoce avancé à intermédiaire, et permettra aussi de soutenir les futures opérations de business development et de fusion-acquisition de Sanofi. Cette augmentation de capital, confirmée par le comité exécutif, permettra également de renforcer l’équipe d’investisseurs du fonds.

SMTPC

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

TF1

A compter du 16 janvier 2023, Claire Basini rejoint le Groupe TF1 au poste de Directrice Générale Adjointe en charge des activités BtoC et intègre le comité exécutif. Elle aura ainsi pour mission d’accélérer l’évolution du modèle du Groupe TF1 vers un modèle mixte - linéaire et non linéaire - et de développer une présence élargie sur tous les supports. Elle sera également en charge de l’animation de la filière digitale au sein de l’ensemble du groupe.

TF1 a conclu un accord de sous-licence avec les groupes France Télévisions et M6, portant sur la diffusion de 28 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre. TF1, diffuseur officiel de la compétition, proposera les plus belles affiches de la compétition et ce, dès le 8 septembre avec le match d'ouverture France - All Blacks. TF1 diffusera 20 matchs dont 3 matchs de poule de l'Equipe de France, les 2 meilleurs quarts de finale dont celui avec la France, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale.

TotalEnergie

TotalEnergies a démarré en France sa dix-huitième unité de production de biogaz qui sera, avec une capacité maximale de 160 gigawatt-heures (GWh), la plus importante du pays. Baptisée BioBéarn et située à Mourenx dans le département des Pyrénées-Atlantiques, cette nouvelle unité, alimentée en déchets organiques, a commencé à injecter, dans le réseau de transport de gaz naturel opéré par Téréga, ses premiers mètres cubes de biométhane, un gaz à la fois renouvelable, décarboné et produit localement.

Ubisoft

Ubisoft a lancé un avertissement sur ses résultats annuels, mettant en cause des lancements récents n'ayant pas donné les résultats attendus et une détérioration des conditions macroéconomiques. L'éditeur de jeux vidéo vise désormais sur l'exercice 2022-23, clos fin mars, une perte opérationnelle ajustée (non-IFRS) de 500 millions d'euros contre un profit de 400 millions d'euros précédemment. Le net bookings, l'équivalent des revenus, est désormais attendu en baisse de plus de 10% contre l'objectif précédemment communiqué d'une croissance de plus de 10%.

Worldline

Worldline a finalisé l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform B.V., tel qu'annoncé le 29 septembre 2022. Fondé en 2011, OPP est un prestataire de services de paiement en ligne néerlandais offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes sur le segment C2C (de particulier à particulier) en particulier. Les transactions effectuées par l'intermédiaire de places de marché et de plateformes représentent environ un tiers des volumes du commerce en ligne européen et devraient en constituer plus de la moitié en 2025.