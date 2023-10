Les valeurs à suivre à Wall Street - Vendredi 20 octobre 2023

(AOF) -

American Express

L’émetteur de cartes de crédit American Express a dévoilé des profits supérieurs aux anticipations et réaffirmé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, la société a enregistré un bénéfice net en augmentation de 30% à 2,45 milliards de dollars, soit 3,30 dollars par action. Le bénéfice par action est ressorti au-dessus du consensus s’élevant à 2,94 dollars. Ses revenus ont progressé de 13% à 15,38 milliards de dollars alors que Wall Street anticipait 15,33 milliards de dollars.

Eli Lilly

Eli Lilly a déposé une plainte auprès de la Commission américaine du commerce international afin d'empêcher plusieurs sociétés d'importer, de vendre ou de distribuer ce qu'elles présentent comme du tirzepatide, l'ingrédient pharmaceutique actif (IPA) du Mounjaro, son médicament contre le diabète. Le laboratoire américain souligne que ni la FDA ni aucun autre organisme de réglementation international ne vérifie pas la sécurité, la qualité ou l'efficacité des produits que ces entreprises importent ou distribuent.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise a confirmé ses objectifs annuels et dévoilé une prévision de bénéfice par action ajusté 2024 inférieur au consensus. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises cible un bénéfice par action ajusté compris entre 2,11 et 2,15 dollars pour des revenus en croissance de 4% à 6% à taux de change constants.

Merck

Le Japonais Daiichi Sankyo et l'Américain Merck vont co-développer et co-commercialiser trois médicaments (le patritumab deruxtecan, l'ifinatamab deruxtecan et le raludotatug deruxtecan) dans le monde entier, à l'exception du Japon où Daiichi Sankyo conserve les droits exclusifs. Merck versera à Daiichi Sankyo 5,5 milliard de dollars au cours des 24 prochains mois, et pourra effectuer des paiements supplémentaires jusqu'à 16,5 milliards de dollars en fonction de l'atteinte d'objectifs de vente futurs, pour une contrepartie potentielle totale pouvant atteindre 22 milliards de dollars.

SLB

Multinationale d'équipements pétroliers, SLB a dégagé un chiffre d'affaires de 8,31 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2023, en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt. Son EBITDA ajusté a progressé de 18%, à 2,08 milliards de dollars. Sur cette période, son bénéfice net ajusté a atteint 1,12 milliard de dollars, soit une hausse de 24% en l'espace d'un an. Le BPA ajusté ressort ainsi 0,78 dollar (en hausse de 24%). Le cash flow des opérations s'est élevé à 1,68 milliard de dollars et le free cash flow à 1,04 milliard de dollars.