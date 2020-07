Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 10/07/2020 à 15:30









NETFLIX, À SUIVRE VENDREDI À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse : * Les compagnies pétrolières EXXON MOBIL et OCCIDENTAL PETROLEUM perdent respectivement 1,8% et 2,3% dans les échanges en avant-Bourse alors que le cours du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) baisse de plus de 2%. * UBER TECHNOLOGIES a accepté de verser une amende de 25 millions de couronnes danoises (3,35 millions d'euros environ) pour mettre un terme à des procédures judiciaires engagées au Danemark pour infraction à la réglementation en vigueur sur les taxis, a annoncé la police locale. * GILEAD SCIENCES a indiqué vendredi que des données supplémentaires d'une étude sur l'antiviral remdesivir avaient montré une amélioration importante de l'état de santé de patients gravement malades du Covid-19. En avant-Bourse, l'action du groupe pharmaceutique gagne 2% * NETFLIX gagne environ 2% après le relèvement d'objectif de cours de Goldman Sachs à 670 dollars contre 540 dollars. Les analystes, à l'achat sur le titre, estiment que les résultats du groupe, attendus vendredi prochain, seront bien au-dessus des attentes. * BEYOND MEAT recule de 3,2%, Citigroup ayant entamé le suivi du titre à vendre. * HARLEY-DAVIDSON - RBC a relevé sa recommandation sur le constructeur de motos à "performance du secteur" contre "sous-performance" et porté son objectif de cours de 19 à 28 dollars. * AMAZON - Citigroup a relevé son objectif de cours à 3.550 dollars contre 2.700 dollars. (Marc Angrand et Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

