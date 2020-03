Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 31/03/2020 à 14:51









VISA À SUIVRE À WALL STREET (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse : * EXXON MOBIL et CHEVRON gagnent respectivement 4% et 3% dans les échanges en avant-Bourse grâce au rebond des cours du pétrole. * APPLE aurait acheté pour 200 millions de dollars de matériel à Japan Display, ont rapporté mardi des sources à Reuters. * VISA a annoncé lundi que les volumes de transactions effectuées avec ses cartes avaient souffert ces dernières semaines des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus et ne prévoit plus qu'une croissance d'environ 5% de son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre. * GENERAL MOTORS a averti ses fournisseurs lundi qu'il suspendait les projets de lancement d'au moins six nouveaux modèles pour préserver sa trésorerie pendant la pandémie de coronavirus et qu'il pourrait reporter le lancement, prévu fin avril, de nouvelles versions de plusieurs SUV. * AMERICAIN AIRLINES a l'intention de solliciter jusqu'à 12 milliards de dollars d'aides gouvernementales en s'engageant à exclure tout départ contraint et toute réduction de salaire pendant les six prochains mois, a déclaré la direction dans une note aux salariés lundi. * CLEAR CHANNEL - L'action du spécialiste de l'affichage publicitaire bondit de 29% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce par JCDecaux de l'acquisition d'une participation minoritaire dans le groupe chinois Clear Media Limited. * YUM BRANDS - La maison mère des enseignes de restauration rapide KFC, Pizza Hut et Taco Bell a émis lundi pour 600 millions de dollars d'obligations, rouvrant ainsi le marché de la dette spéculative ("junk"), fermé de fait depuis le 4 mars. * CONAGRA BRANDS relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels grâce à la demande pour ses snacks et autres produits alimentaires en cette période de confinement. * FORD MOTOR a annoncé mardi qu'il renonçait au redémarrage de la production dans ses usines d'Amérique du Nord après avoir indiqué la semaine dernière une réouverture le 6 avril. * CARNIVAL a annoncé mardi qu'il comptait lever près de 6 milliards de dollars, en capitaux et en dette, et suspendait le dividende pour renforcer son bilan face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Le titre recule de 5% en avant-Bourse. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

