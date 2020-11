Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 03/11/2020 à 14:48









THOMSON REUTERS À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * GOLDMAN SACHS, JPMORGAN, MORGAN STANLEY, BANK OF AMERICA, WELLS FARGO et CITIGROUP gagnent environ 2% en avant-Bourse. * THOMSON REUTERS - Le groupe d'information et de nouvelles, propriétaire de Reuters News, a fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, soutenu par ses divisions dans le domaine juridique et des entreprises, et a relevé son objectif de flux de trésorerie annuel à la faveur d'une baisse de coûts. * BRISTOL-MYERS SQUIBB a indiqué mardi que son traitement expérimental du psoriasis en plaques s'est révélé plus efficace dans les cas modérés à sévères de la maladie que le traitement d'AMGEN ou que le placebo dans une étude de stade avancé. Le titre gagne 3,3% en avant-Bourse. * HUMANA, l'assureur santé américain, a révisé à la hausse son objectif de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année après avoir dégagé un bénéfice meilleur qu'attendu au troisième trimestre. * SPIRIT AEROSYSTEMS - L'équipementier aéronautique a annoncé mardi une perte pour le troisième trimestre d'affilée en raison de la baisse de production de ses principaux clients BOEING et Airbus. * TWITTER et FACEBOOK ont annoncé lundi des mesures pour avertir leurs utilisateurs sur d'éventuels messages des candidats à l'élection présidentielle américaine ou de leurs équipes de campagne revendiquant la victoire avant les résultats officiels, avec l'apposition d'une vignette d'avertissement. * MONDELEZ INTERNATIONAL - Le groupe agroalimentaire prévoit une augmentation de plus de 5% de son bénéfice annuel après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. * PAYPAL baisse de 5% en avant-Bourse, le spécialiste des paiements en ligne prévoyant un bénéfice inférieur aux attentes du marché pour le quatrième trimestre. * TRIVAGO grimpe de 18% en avant-Bourse après avoir publié une perte trimestrielle moins importante que prévu. * CONSTELLATION BRANDS - Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

