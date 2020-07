Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 02/07/2020 à 14:29









BOEING À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,6% à 1% : * BOEING - L'administration fédérale de l'aviation civile américaine (FAA) a annoncé mercredi avoir achevé avec Boeing les vols de certification du 737 MAX, une étape majeure en vue de la remise en service de l'appareil, cloué au sol depuis mars 2019 suite à deux accidents ayant fait 346 morts en cinq mois. * AMERICAN AIRLINES a averti mercredi, dans une lettre à ses salariés, que le groupe comptait environ 8.000 postes de personnels de bord excédentaires et qu'il pourrait réduire ses effectifs par le biais d'un plan de départs en retraite anticipée et de départs volontaires. * COTY a annoncé jeudi la nomination de Sue Nabi comme directrice générale à partir du 1er septembre, en remplacement de Peter Harf, nommé à ce poste le mois dernier et qui deviendra président exécutif. Le fabricant américain de cosmétiques, qui change ainsi de dirigeant pour la troisième fois cette année, gagne plus de 4% en avant-Bourse. * TWITTER a supprimé mercredi de sa plate-forme une photo publiée par le président américain Donald Trump après une plainte concernant les droits d'auteur émise par le New York Times. * MCDONALD'S prévoit de suspendre pour trois semaines la reprise du service en salle dans ses restaurants aux États-Unis à cause de l'augmentation des cas de coronavirus dans le pays, montre un document interne consulté par Reuters. * PG&E a annoncé mercredi être sorti de la procédure de protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, mettant un terme à un long processus de restructuration enclenché après sa mise en cause dans plusieurs incendies de forêt de grande ampleur. La compagnie d'électricité californienne gagne 4% en avant-Bourse. * TESLA - Le directeur général, Elon Musk, a annoncé mercredi sur Twitter que le constructeur de véhicules électriques contribuait à l'élaboration de la technologie médicale permettant au laboratoire CureVac de développer un vaccin contre le coronavirus. Le titre gagne 6,5% en avant-Bourse et est en passe d'enregistrer une quatrième séance consécutive de gain. * NIO, le concurrent chinois de Tesla, gagne 7,7% en avant-Bourse après avoir annoncé une augmentation des livraisons de véhicules supérieure à ses prévisions au deuxième trimestre. * AVIS BUDGET prend 8% en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Morgan Stanley à "surpondérer" contre "pondération en ligne". Les analystes de la banque estiment que le spécialiste de la location de voitures est bien placé pour prendre des parts de marchés à son concurrent HERTZ GLOBAL HOLDINGS, placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.