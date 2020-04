Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 24/04/2020 à 12:40









TESLA À SUIVRE VENDREDI À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,2% à 0,5%: * INTEL a dévoilé jeudi une prévision de bénéfice pour le deuxième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, évoquant le coût de développement d'une nouvelle puce pour PC, et a indiqué qu'il ne mettrait pas à jour ses prévisions pour 2020 du fait de "l'importante incertitude économique" liée à la crise sanitaire. L'action reculait de 6% dans les transactions après-Bourse. * VERIZON COMMUNICATIONS et AMERICAN EXPRESS doivent publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés américains. * BOEING prévoit de réduire de près de moitié la production du 787 Dreamliner et d'annoncer une réduction de ses effectifs lors de la présentation de ses résultats trimestriels, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg. La publication des comptes du premier trimestre est prévue mercredi prochain, 29 avril. * APPLE a déclaré jeudi n'avoir trouvé aucune preuve qu'une faille de sécurité dans son application de courrier électronique aurait été exploitée par des pirates sur ses iPhone et iPad et le groupe estime que cette faille ne constitue pas un risque imminent pour ses utilisateurs. * TESLA a relevé le prix de vente de plusieurs véhicules produits en Chine après la baisse des aides publiques accordées par Pékin en faveur de l'achat de véhicules électriques. * L BRANDS a déposé une plainte jeudi contre Sycamore Partners après que le fonds de capital-investissement a renoncé à racheter la majorité du capital de la marque de lingerie Victoria's Secret pour 525 millions de dollars. * HERTZ GLOBAL HOLDINGS - Le géant de la location automobile a mandaté un cabinet juridique et une banque d'investissement afin d'étudier plusieurs options en vue de renforcer son bilan, fragilisé par la chute de l'activité, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier jeudi. * CONTINENTAL RESOURCES, premier producteur de pétrole du Dakota du Nord, a interrompu la quasi-totalité de sa production dans l'Etat et averti certains clients qu'il ne les livrerait plus, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. (Laetitia Volga et Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.