Les valeurs à suivre à Wall Street

L BRAND À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices américains indiquent une ouverture en baisse d'environ 0,3% : * MORGAN STANLEY a annoncé jeudi le rachat du courtier en ligne E*TRADE FINANCIAL dans le cadre d'une opération en actions de 13 milliards de dollars (12,05 milliards d'euros), la plus importante acquisition par une banque de cotée à Wall Street depuis la crise financière. Le titre E*Trade Financial bondit de 25% en avant-Bourse. * VIACOMCBS a annoncé jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes pour le premier trimestre de résultats depuis la fusion des deux groupes américains de télévision et de médias. L'action perd 7% en avant-Bourse. * THOMSON REUTERS devrait annoncer la semaine prochaine le départ de son directeur général Jim Smith et son remplacement par l'ancien président du fonds d'investissement américain Nielsen Holdings, Steve Hasker, selon des sources proches du dossier. * L BRANDS - L'action de la maison mère de Victoria's Secret perd 10% en avant-Bourse après avoir annoncé la vente d'une participation majoritaire de la marque de lingerie, valorisée 1,1 milliard de dollars (1 milliard d'euros), au fonds de capital-investissement Sycamore Partners. * DOMINO'S PIZZA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice à magasins comparables supérieurs aux attentes après avoir mis l'accent sur une livraison plus rapide et plusieurs campagnes promotionnelles. Le titre grimpe de 20% en avant-Bourse. * INTELSAT prend plus de 4% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse. * TEVA, cède 3% en avant-Bourse après l'échec d'un essai clinique de son traitement du syndrome de Gilles de la Tourette. * AVIS BUDGET a publié mercredi soir des résultats trimestriels avec un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes, permettant au spécialiste de la location de véhicules de prendre 12% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street. Son concurrent HERTZ GLOBAL gagnait 4,7% dans son sillage dans les échanges après-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

