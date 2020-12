Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 03/12/2020 à 14:21









3M À SUIVRE JEUDI À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement : * 3M a annoncé jeudi la suppression d'environ 2.900 emplois dans le monde et une réduction des investissements sur les marchés à plus faible croissance dans le cadre d'une restructuration qui devrait permettre de réaliser des économies pouvant atteindre 350 millions de dollars (288,3 millions d'euros). * FACEBOOK - Plusieurs États américains envisagent d'engager la semaine prochaine une procédure contre Facebook pour des accusations de pratiques anticoncurrentielles, a-t-on appris mercredi de quatre sources informées. * GROUPES CHINOIS - La Chambre des représentants a adopté mercredi aux Etats-Unis un projet de loi visant à exclure de la Bourse les entreprises chinoises ne se conformant pas pleinement aux règles américaines en matière d'audit. * ELI LILLY a déclaré mercredi que le gouvernement américain avait acheté 650.000 doses supplémentaires du traitement expérimental aux anticorps contre le COVID-19 pour 812,5 millions de dollars (671,4 millions d'euros). * DOLLAR GENERAL a publié jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, le groupe de grande distribution à bas prix ayant bénéficié d'une forte demande pour ses produits d'épicerie et ménagers. * TESLA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre", selon des sources de marchés. Le constructeur automobile gagne plus de 3% en avant-Bourse. * J.P. MORGAN - Independent Research abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

