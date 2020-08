Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 31/08/2020 à 15:03









GENERAL ELECTRIC EST À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse : * BERKSHIRE HATHAWAY a annoncé avoir pris une participation de 5% au capital de cinq grandes entreprises japonaises de négoce, dont Mitsubishi et Sumitomo, pour une valeur totale de six milliards de dollars, l'homme d'affaires Warren Buffett à la tête de la société d'investissement cherchant à réduire son exposition à l'économie américaine. * APPLE et TESLA montent en avant-Bourse, à 126,56 dollars et 453 dollars respectivement, après la division du nominal de leurs actions (cinq pour une chez Tesla, quatre pour une chez Apple). * MICROSOFT, ORACLE - De nouvelles règles chinoises sur les exportations dans le domaine de la technologie pourraient contraindre un éventuel acquéreur des activités de TikTok aux Etats-Unis à solliciter l'aval de Pékin, a déclaré un expert chinois en relations commerciales sur un média d'Etat. Microsoft et Oracle font partie des candidats au rachat de ces actifs. L'action Microsoft cède 1,4% dans les échanges en avant-Bourse. * GENERAL ELECTRIC perd 0,6% dans les transactions en avant-Bourse. JPMorgan a retiré son objectif de cours sur le conglomérat, qui était fixé à cinq dollars, disant tabler sur un flux de trésorerie disponible négatif au second semestre. * YUM CHINA HOLDINGS - Le groupe de restauration rapide en Chine gagne 5,3% en avant-Bourse après l'annonce d'un projet de cotation à la Bourse de Hong Kong. * ALPHABET - Le fisc danois a ouvert une enquête sur les comptes de Google au Danemark, a annoncé la société lundi. * AIMMUNE THERAPEUTICS - Nestlé a annoncé lundi le rachat de l'entreprise biopharmaceutique, qui commercialise un traitement de l'allergie à l'arachide chez l'enfant et dont il détient déjà 25,6% du capital. Le titre s'envole de plus de 169% en avant-Bourse. * UNITED AIRLINES a déclaré dimanche qu'elle supprimait définitivement les frais de modification de vol pour les voyages aux Etats-Unis afin de favoriser la demande. * SINOVAC BIOTECH - Le candidat vaccin développé par Sinovac contre le coronavirus a été approuvé pour une utilisation en urgence en Chine pour les personnes à haut risque comme le personnel soignant, a déclaré une source proche du dossier. * T-MOBILE US - Scotiabank entame le suivi à "surperformance" avec un objectif de cours de 148 dollars. * AT&T - Scotiabank abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "performance en ligne". * BEYOND MEAT - Citigroup relève sa recommandation à "neutre" contre vendre". * ABBOTT LABORATORIES - Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur le laboratoire pharmaceutique à 136 dollars contre 109 dollars après avoir revu en hausse son estimation du chiffre d'affaires potentiel de son test rapide du COVID-19. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.