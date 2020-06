Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 24/06/2020 à 14:53









T-MOBILE US EST À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse d'environ 0,3% pour le Nasdaq, de 0,6% pour le S&P-500 et 0,9% pour le Dow Jones : * CHEVRON et EXXON MOBIL perdent 1,3% en avant-Bourse, les inquiétudes sur l'épidémie de coronavirus et l'augmentation des stocks américains affectant les cours du pétrole. * CARNIVAL perd 5% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street après la dégradation de sa note de crédit en catégorie spéculative par l'agence de notation Standard & Poor's, qui table sur la persistance d'une faible demande pour l'industrie des croisières. * ROYAL CARIBBEAN et NORWEGIAN CRUISE LINE cèdent respectivement 3,6% et 4,1%. * T-MOBILE US a annoncé mercredi avoir fixé à 103 dollars le prix de vente unitaire de ses actions transférées par SoftBank Group, soit une décote d'environ 4% par rapport à la clôture de mardi. * DELL TECHNOLOGIES envisage de scinder sa participation de 50 milliards de dollars au capital de VMWARE pour mieux la valoriser, a rapporté mardi le Wall Street Journal. Dans les échanges avant-Bourse, Dell grimpe de 17,3% et VMware prend 8%. * VISA, MASTERCARD - La banque centrale brésilienne a ordonné mardi aux deux groupes de cartes de crédit de suspendre toutes les transactions de la nouvelle offre de Whatsapp, filiale de FACEBOOK, permettant aux utilisateurs de la messagerie d'effectuer des paiements et transferts d'argent. * UBER TECHNOLOGIES - Toyota Motor détenait fin mars 10,25 millions d'actions Uber, soit 0,6% environ du capital du groupe américain, avec lequel il est associé en vue du développement de nouveaux services de mobilité, montre un rapport du constructeur automobile japonais publié mercredi. * ALPHABET - Google, filiale d'Alphabet, va investir jusqu'à deux milliards de dollars dans un centre de données en Pologne pour gérer des services d'informatique dématérialisée, a rapporté mercredi le quotidien Puls Biznesu. * NIO - Goldman Sachs abaisse sa recommandation sur le constructeur de voitures électriques à "neutre" contre "acheter". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

