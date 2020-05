Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 14/05/2020 à 14:39









CISCO SYSTEMS À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,7% : * CISCO SYSTEMS a publié mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels meilleurs que prévu, le recours massif au télétravail pour cause de pandémie ayant dopé la demande mondiale pour ses outils et équipements de réseaux. Plusieurs analystes ont revu à la hausse leur objectif de cours. Dans les échanges en avant-Bourse, l'action gagne 2,5%. * INTELSAT - L'opérateur de satellites a annoncé mercredi après la clôture de Wall Street avoir déposé une demande de placement sous la protection du "chapitre 11" de la loi américaine sur les faillites en raison des graves perturbations commerciales causées par la pandémie. Le titre, qui avait fini la séance en baisse de plus de 18% et inscrit un plus bas historique, chute de 36,5% dans les transactions en avant-Bourse. * NORWEGIAN CRUISE LINES - La compagnie de croisières a annoncé jeudi avoir inscrit dans ses comptes une charge de dépréciation de 1,6 milliard de dollars (1,48 milliard d'euros) liée à l'impact de la pandémie de coronavirus. Le trimestre janvier-mars se solde par une perte nette de 1,88 milliard de dollars, à comparer à un bénéfice de 118,2 millions un an plus tôt. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES et PSA, en cours de fusion, ont annoncé renoncer chacun au versement d'un dividende pour 2019 en raison de l'épidémie. * GILEAD - Le Japon a commencé à traiter des patients atteints d'une forme grave du COVID-19 avec le remdesivir, traitement du laboratoire pharmaceutique américain, a déclaré un responsable du ministère de la Santé. * ABBOTT LABORATORIES - Le test rapide de détection du coronavirus développé par le groupe pharmaceutique pourrait générer entre un tiers et près de 50% de résultats faussement négatifs, conclut une étude de chercheurs de l'Université de New York, contestée par le groupe. * WIX.COM - Le spécialiste de la conception et de l'exploitation de sites internet pour les PME a déclaré s'attendre à un deuxième trimestre solide, de nombreuses entreprises développant leurs ventes en ligne pour compenser la baisse d'activité liée aux mesures de confinement. * INOVIO - Le laboratoire pharmaceutique gagne 5,4% en avant-Bourse après la publication de résultats préliminaires encourageants d'un essai d'un nouveau traitement du glioblastome multiforme, un cancer du cerveau. * DOW - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * CVS HEALTH - Credit Suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre". * APPLIED MATERIALS doit publier ses résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

