Les valeurs à suivre à Wall Street

TWITTER À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse : * Dans les échanges en avant-Bourse, APPLE, ADOBE, NVIDIA et NETFLIX, qui ont chacun pris plus de 70% cette année, reculent de 2%. * FACEBOOK va proscrire les nouvelles publicités politiques dans la semaine précédant l'élection présidentielle américaine en novembre afin de limiter la désinformation, a indiqué jeudi le réseau social. * CAMPBELL SOUP prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours largement supérieur aux attentes après avoir dégagé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. * VERIZON COMMUNICATIONS et AMAZON pourraient investir plus de 4 milliards de dollars (3,4 milliards d'euros) dans le groupe indien télécoms en difficulté Vodafone Idea, a indiqué jeudi le journal Mint. * PVH - Le groupe de mode propriétaire de Calvin Klein et Tommy Hilfiger a fait état mercredi d'un bénéfice inattendu et prévoit une baisse de chiffre d'affaires semestriel moins importante qu'annoncé initialement. Son action gagne 2,5% dans les échanges avant l'ouverture. * TWITTER - L'un des comptes Twitter personnels du Premier ministre indien Narendra Modi a été piraté, a confirmé jeudi le réseau social américain, indiquant qu'une série de messages ont été publiés pour demander aux abonnés au compte d'effectuer des dons à un fonds de secours avec de la cryptomonnaie. * CUREVAC - Le directeur général de Tesla, Elon Musk, et le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier, ont dit du laboratoire de biotechnologie CureVac qu'elle l'une des entreprises les plus innovantes du monde, a rapporté jeudi une source. Le titre gagne 1,3% en avant-Bourse. * SIGNET JEWELERS gagne 5,7% en avant-Bourse, le joaillier ayant fait état d'une perte trimestrielle moins importante que prévu et d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. * BANK OF AMERICA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * UPS - Berenberg abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver". * BROADCOM publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

