Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 22/05/2020 à 14:55









DEERE & CO À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,2% à 0,4% : * ALIBABA - Le géant chinois du commerce en ligne gagne 1% en avant-Bourse après avoir annoncé un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du trimestre clos au 31 mars, les mesures de confinement ayant soutenu les achats en ligne de produits de première nécessité. * NVIDIA a publié jeudi une prévision de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieure aux attentes, le basculement vers le télétravail ayant dopé la demande pour les puces utilisées dans les centres de données. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours. * ALPHABET - Le cabinet de conseil ISS recommande aux actionnaires de la maison-mère de Google, de rejeter la rémunération proposée aux dirigeants de l'entreprise lors de l'assemblée générale annuelle en juin, selon un rapport qu'a pu consulter Reuters. * KKR va investir 1,5 milliard de dollars (1,38 milliard d'euros) dans Jio Platforms, ce qui porte à 10 milliards de dollars le financement obtenu par la filiale numérique de l'indien Reliance Industries depuis le début du mois. * HEWLETT PACKARD ENTERPRISE a présenté jeudi un plan d'économies d'au moins un milliard de dollars (913 millions d'euros) d'ici 2022 et prévoit de réduire les salaires de bases des cadres dirigeants de 25% après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le titre perd 7% en avant-Bourse et Raymond James a abaissé sa recommandation à "performance en ligne". * DEERE & CO a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel en forte baisse (-41%) mais supérieur aux attentes, la demande de matériels agricoles ayant mois reculé que prévu. Le titre gagne 1,4% en avant-Bourse. * FOOT LOCKER - Le distributeur d'articles de sport perd 4,5% après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu et suspendu le versement du dividende trimestriel. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.