Les valeurs à suivre à Wall Street

BLACKROCK, À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent pour l'instant une ouverture en baisse pour le Dow Jones et le Standard & Poor's mais une poursuite de la hausse pour le Nasdaq : * JPMORGAN CHASE a publié mardi un bénéfice trimestriel en hausse de 4% au troisième trimestre, qui a été soutenu par une hausse du trading à la faveur d'un rebond des marchés financiers après les débuts de la crise du coronavirus. * CITIGROUP gagne 2% en avant-Bourse après avoir publié mardi un produit net bancaire et un bénéfice trimestriels meilleurs qu'attendu par le consensus Refinitiv IBES. * APPLE devrait dévoiler ce mardi à partir de 17h00 GMT plusieurs modèles de son nouveau smartphone, l'iPhone 12, sans doute compatible avec les réseaux mobiles de cinquième génération (5G). Le titre gagne 2% en avant-Bourse. * JOHNSON & JOHNSON, pour la deuxième fois de l'année, a relevé son objectif de bénéfice pour 2020 après avoir dégagé un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre. Lundi, le groupe a par ailleurs annoncé lundi avoir mis en "pause" les essais cliniques de son vaccin potentiel contre le COVID-19 à cause d'une maladie non expliquée contractée par l'un des participants. Le titre perd 1,7% dans les transactions en avant-Bourse. * BLACKROCK gagne 3% dans les échanges en avant-Bourse après la publication de ses résultats trimestriels, qui montrent une hausse de 27% du bénéfice net à 1,42 milliard de dollars et une croissance des actifs sous gestion à 7.810 milliards fin septembre contre 7.320 milliards fin juin. * WALT DISNEY a annoncé lundi une réorganisation de ses activités de médias et de divertissement afin d'accélérer la croissance de sa plate-forme de vidéos en streaming Disney+. Le titre gagne 4,3% dans les échanges en avant-Bourse. * AMAZON lance mardi ses deux journées annuelles de promotion (Prime Day), un événement marketing qui a lieu traditionnellement en juillet mais avait été reporté en raison de la pandémie. L'action gagne 1,4% en avant-Bourse. * TESLA a annoncé mardi des baisses de prix pour certaines version de sa Model S aux Etats-Unis et en Chine. Le titre gagnait près de 1% en avant-Bourse. * BEYOND MEAT perd 3,6% en avant-Bourse, Bernstein ayant abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "performance en ligne". * MICRON TECHNOLOGY prend 2,2% en avant-Bourse après le relèvement du conseil de Deutsche Bank à "acheter" contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

