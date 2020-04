Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 23/04/2020 à 14:00









DELTA AIRLINES EST À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère baisse : * EXXON MOBIL et Chevron prennent environ 1,7% à la faveur de la remontée des cours du brut. * ELI LILLY gagne 2,7% en avant-Bourse après avoir fait état jeudi d'une progression de 15,1% de son chiffre d'affaires trimestriel grâce aux ventes de son traitement du diabète et des stocks fait par les clients en prévision du confinement. * TARGET a annoncé que la nette augmentation de ses ventes en lignes en mars et en avril compensait le manque à gagner de la fermeture de ses magasins mais le groupe table néanmoins sur un léger recul de ses marges en premier trimestre en raison notamment de l'augmentation des salariés. * TECHNIPFMC a annoncé mercredi soir une perte nette de 3,25 milliards de dollars, une réduction de 75% de sa distribution de dividende en 2020 et une baisse de 30% de ses dépenses d'investissements annuelles. * DELTA AIRLINES a annoncé mercredi son intention de procéder à une augmentation de capital pour lever 3 milliards de dollars sous forme d'émissions de titres de créance et en concluant une nouvelle facilité de crédit afin de lutter contre le ralentissement de la demande dû à la crise de coronavirus. * MARATHON PETROLEUM, premier raffineur pétrolier américain, s'attend à accuser une perte au premier trimestre en raison notamment d'une dépréciation de 7,8 milliards de dollars due à la chute de demande. * TYSON FOODS a annoncé la fermeture de deux usines de transformation de viande porcine dont la plus grande des Etats-Unis pour limiter la propagation du coronavirus. * LAM RESEARCH - L'équipementier des semi-conducteurs recule de 2% en avant-Bourse après avoir publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel moins bon qu'attendu. * AVIS BUDGET, HERTZ GLOBAL - JPMorgan a abaissé sa recommandation sur les deux titres, à "neutre" pour le premier et à "sous-pondération" pour le second. * INTEL publiera ses comptes de résultats après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

