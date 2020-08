Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 12/08/2020 à 14:36









TESLA À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices indiquent une ouverture en hausse de 0,7% à 0,9%: * LIBERTY GLOBAL a annoncé mercredi le rachat de Sunrise Communications, une opération qui valorise le groupe suisse de télécoms à 6,8 milliards de francs suisses (6,3 milliards d'euros). L'action Sunrise Communications bondit de 26,1% à la Bourse de Zurich. * TESLA va diviser par cinq le prix de son action, parmi les plus chères de Wall Street à plus de 1.450 dollars, pour la rendre plus accessible à ses employés et aux investisseurs particuliers. L'opération aura lieu après la clôture du 28 août. Le titre du constructeur de voitures électriques, qui a pris plus de 200% cette année, est en hausse de 5,6% en avant-Bourse. * MODERNA - Les Etats-Unis ont conclu un accord d'environ 1,5 milliard de dollars avec Moderna pour obtenir 100 millions de doses du potentiel vaccin du laboratoire américain contre le COVID-19, ont annoncé mardi l'entreprise et la Maison blanche. Le titre du laboratoire américain gagne 9% dans les échanges avant l'ouverture. * EXXON MOBIL et CHEVRON gagnent respectivement 1,2% et 1,5% en avant-Bourse dans le sillage de la hausse des cours du brut, portés par l'augmentation de la demande en carburant. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.